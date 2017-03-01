الناشط أعمراشن يفجر المستور...نايضة بين نشطاء الحركة الاحتجاجية بالحسيمة ﻿

عبر نشطاء بارزين في الحراك الشعبي الذي تعرفه مدينة الحسيمة منذ شهور، للمطالبة بتحسين الأوضاع الاجتماعية بالمنطقة، عن امتعاضهم من الطريقة التي يحاول ناصر الزفزافي، فرضها على الحراك، منها السعي

شوف تيفي

عبر نشطاء بارزين في الحراك الشعبي الذي تعرفه مدينة الحسيمة منذ شهور، للمطالبة بتحسين الأوضاع الاجتماعية بالمنطقة، عن امتعاضهم من الطريقة التي يحاول ناصر الزفزافي، فرضها على الحراك، منها السعي نحو منع المحتجين من رفع الأعلام الوطنية خلال معظم الاحتجاجات والمسيرة السابقة.

ووجه المرتضى اعمراشن احد نشطاء الحراك الشعبي بالحسيمة، انتقادات حادة للزفزافي، قائلا إنه لا يتفق مع '' وجوده في لجنة الحوار''، لأنه يجتر، بحسبه، دائما نفس الأسطوانة السابقة '' الدكاكين السياسية ... العميلة والشرامطي وبالله وتالله..''، وهي'' الكسيطا التي حفظناها بتردادها مليون وماياتلاف مرة..''، وفق ذات الناشط.

وقال الناشط المذكور، في تدوينة له على موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك، مستهزئا '' الزفزافي يتعهد بأن لا أحد سيتم منعه من رفع العلم الوطني في مسيرات حراك الحسيمة''، وهو ما دفع عددا من متتبعيه إلى الاستفسار حول ما إذا كان الزفزافي يمنع من ذي قبل المتظاهرين من رفع العلم المغربي في احتجاجاتهم.