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بالفيديو.. غضب كبير بعد قتل مصريين بدم بارد في سيناء من طرف عسكريين

بتاريــخ : 21 أبريل 2017 / 12:31 بالفيديو.. غضب كبير بعد قتل مصريين بدم بارد في سيناء من طرف عسكريين | دولي
بالفيديو.. غضب كبير بعد قتل مصريين بدم بارد في سيناء من طرف عسكريين
بث ناشطون مصريون، فيديو يكشف جنودا مصريين يقتلون عددا من الأشخاص رميا بالرصاص بمنطقة سيناء التي تعرف في الآونة الأخيرة تبادلا لإطلاق النار بين الجيش المصري ومجموعات مسلحة.

بوليتيك
شوف تيفي

بث ناشطون مصريون، فيديو يكشف جنودا مصريين يقتلون عددا من الأشخاص رميا بالرصاص بمنطقة سيناء التي تعرف في الآونة الأخيرة تبادلا لإطلاق النار بين الجيش المصري ومجموعات مسلحة.

ويوضح مقطع "الفيديو" المسرب بالتفاصيل كيف تتم تصفية عدد من الأشخاص قيل أنهم ينتمون للسكان المحليين بمنطقة سيناء، حيث يقوم الجنود المصريون بإحضار عدد من الضحايا "معصوبي العينين" إلى مناطق خالية، ليتم تصفيتهم عبر الرمي بالرصاص.

ومباشرة بعد وفاة الضحايا، تقوم كاميرات الجيش بتصوير جثت الضحايا بعد وضع أسلحة رشاشة قربهم، لإظهار أن وفاتهم ناتجة عن تبادل لإطلاق النار بين الجيش ومسلحين ينتمون إلى جماعات متشددة، حسب مقطع الفيديو.

ورغم نفي المتحدث العسكري للواقعة، لكن غضبا عارما يسود مواقع التواصل الإجتماعي في مصر، وكذا تصريحات بعض المتتبعين للشأن المصري من خارج البلاد، حيث يتحدثون عن وجود عمليات ممنهجة لتصفية معارضين إسلاميين ويساريين للنظام الحالي بزعامة عبد الفتاح السيسي، ويجهل لحد الساعة أسباب تسريب هذا الفيديو ومن صوره وهل هو فعلا حقيقة أم مفبرك للإساءة إلى الرئيس المصري ونظامه ؟ .


‫شوف تيفي

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التواصل الإجتماعي قتل المدنيين الجيش المصري المعارضين شوف تيفي

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