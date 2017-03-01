المغرب ثانيا في قائمة الدول الأكثر جلبا للمستثمرين في إفريقيا ﻿

جاء المغرب في المرتبة الثانية كأفضل وجهة استثمارية بالقارة الإفريقية، بعد بوتسوانا التي احتلت المرتبة الأولى، بحسب تقرير صدر حديثا عن المعهد العالمي للاستشارات الاقتصادية '' quantum global''.

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جاء المغرب في المرتبة الثانية كأفضل وجهة استثمارية بالقارة الإفريقية، بعد بوتسوانا التي احتلت المرتبة الأولى، بحسب تقرير صدر حديثا عن المعهد العالمي للاستشارات الاقتصادية '' quantum global''.

واحتل المغرب المرتبة الثانية بعد بوتسوانا، بحسب التصنيف الجديد، نظرا لموقعه الاستراتيجي، ونموه الاقتصادي القوي وتطوير الاستثمار المباشر للأجانب، وحضوره القوي عالميا في ميدان المال والأعمال.

وجاء المغرب ثانيا، بعده مصر في المرتبة الثالثة، ثم جنوب إفريقيا وزامبيا، والكوت ديفوار، فيما جاءت الجزائر في المرتبة السابعة، وهي الدول السبع الإفريقية المصنفة ضمن المؤشر كأعلى دول تجلب المستثمرين.

وكشف التقرير أن الدول الخمس الأولى حققت رقما صافيا قدره 13.6 مليار دولار من الاستثمارات في سنة 2016، مشيرا إلى القارة السمراء ستعرف بطئا اقتصاديا خلال السنوات المقبلة، الذي لا يخرج عن نطاق ما يعرفه عالم الاستثمار على المستوى العالمي.





