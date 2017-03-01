 صادم ولا يصدق.. مراهق دخل وكر للدعارة و لقا فيه الأم ديالو وها شنو وقع ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

فيديو لعملية تفكيك خلية تطوان من طرف رجال الخيام | مجتمع

فيديو لعملية تفكيك خلية تطوان من طرف رجال الخيام

المغرب ثانيا في قائمة الدول الأكثر جلبا للمستثمرين في إفريقيا | اقتصاد

المغرب ثانيا في قائمة الدول الأكثر جلبا للمستثمرين في إفريقيا

صادم ولا يصدق.. مراهق دخل وكر للدعارة و لقا فيه الأم ديالو وها شنو وقع | حوادث و حقوق

صادم ولا يصدق.. مراهق دخل وكر للدعارة و لقا فيه الأم ديالو وها شنو وقع

البوليساريو ترضخ للأمر الواقع وتقبل بهورست كورل مبعوثا أمميا للصحراء المغربية | بوليتيك

''البوليساريو'' ترضخ للأمر الواقع وتقبل ب''هورست كورل'' مبعوثا أمميا للصحراء المغربية

عاجل وبالصورة.. هذه هي هوية منفذ هجوم باريس | دولي

عاجل وبالصورة.. هذه هي هوية منفذ هجوم باريس

خطير وبالفيديو.. فتاة أجنبية حاولت الانتحار بمكناس..وتدخل بطولي من ولاد الشعب لإنقاذها | حوادث و حقوق

خطير وبالفيديو.. فتاة أجنبية حاولت الانتحار بمكناس..وتدخل بطولي من ولاد الشعب لإنقاذها

خطير .. إنقاذ فتاة أجنبية من انتحار مكناس | حوادث و حقوق

خطير .. إنقاذ فتاة أجنبية من انتحار مكناس

من جديد... بن كيران يقود الحملة الإنتخاية الجزئية لحزب المصباح بالجديدة | بوليتيك

من جديد... بن كيران يقود الحملة الإنتخاية الجزئية لحزب المصباح بالجديدة

شاهد بالفيديو.. لحظة تنفيذ هجوم الشانزيليزيه في باريس.. هلع، خوف وبكاء أطفال ! | دولي

شاهد بالفيديو.. لحظة تنفيذ هجوم الشانزيليزيه في باريس.. هلع، خوف وبكاء أطفال !

أهذا كل ما نستحقه كمغاربة؟

صادم ولا يصدق.. مراهق دخل وكر للدعارة و لقا فيه الأم ديالو وها شنو وقع

بتاريــخ : 21 أبريل 2017 / 11:53 صادم ولا يصدق.. مراهق دخل وكر للدعارة و لقا فيه الأم ديالو وها شنو وقع | حوادث و حقوق
صادم ولا يصدق.. مراهق دخل وكر للدعارة و لقا فيه الأم ديالو وها شنو وقع
كشف موقع ''مواديبو'' الموريتاني اليوم الجمعة، عن واقعة صادمة لا تصدق تقشعر لها الأبدان، موضحا أن مراهقا تفاجأ بوالدته وهي داخل وكر سري معد الدعارة.

"شوف تيفي"



كشف موقع "مواديبو" الموريتاني اليوم الجمعة، عن واقعة صادمة لا تصدق تقشعر لها الأبدان، موضحا أن مراهقا تفاجأ بوالدته وهي داخل وكر سري معد الدعارة.

وأشار الموقع الموريتاني أن الشاب البالغ من العمر 17 سنة، ضرب موعدا مع شخص يمتهن القوادة من أجل إقناع إحدى المومسات لقضاء ليلة حمراء في أحضانها، وبعد التنسيق مع إحدى زبوناته التي يرى أنها تتوفر على المواصفات التي يرغب فيها الشاب توجها معا إلى وكر الدعارة حيث ترجل الوسيط وبقى الشاب داخل السيارة وما هي إلا دقائق معدودات حتى عاد الوسيط وطالبه بمرافقته إلى الشقة بعد أن تمكن من إقناع المومس.

وأضاف ذات الموقع أن الشاب دخل مع الوسيط إلى الشقة، ليصدم من أن السيدة التي تم تحديد موعد معها لكي يمارسا الجنس معا هي والدته، ليسقط مغشيا عليه، ما جعل الوسيط يحاول إسعافه مستغربا ما وقع للشاب قبل أن تكشف المومس أن الشاب الساقط على الأرض هو ابنها وفلذة كبدها.

 

 

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

المغرب شوف تيفي الموريتاني المومس المراهق الوسيط مواديبو

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

كل التعليقات الموجودة على الموقع لا تعبر عن رأينا أو وجهة نظرنا.ونحن غير مسؤولون قانونياً عن التعليقات غير اللائقة، فالمستخدم هو المسؤول الأول والأخير عن التعليقات التي يكتبها وهي تعكس وجهة نظره فقط. يرجى العلم أن التعليقات تراجع أوتوماتيكياً وتتم إزالة العبارات غير اللائقة.


إقرأ أيضا

خطير وبالفيديو.. فتاة أجنبية حاولت الانتحار بمكناس..وتدخل بطولي من ولاد الشعب لإنقاذها | حوادث و حقوق

خطير وبالفيديو.. فتاة أجنبية حاولت الانتحار بمكناس..وتدخل بطولي من ولاد الشعب لإنقاذها

خطير .. إنقاذ فتاة أجنبية من انتحار مكناس | حوادث و حقوق

خطير .. إنقاذ فتاة أجنبية من انتحار مكناس

خطير.. سقوط شاب من جبل جد مرتفع في وريكا - مراكش | حوادث و حقوق

خطير.. سقوط شاب من جبل جد مرتفع في وريكا - مراكش

ها كيفاش طيح أمن إنزكان أخطر مروجي المخدرات والخمور | حوادث و حقوق

ها كيفاش طيح أمن إنزكان أخطر مروجي المخدرات والخمور

إعلانات
﻿

أحدث حلقات برنامجنا

بسبب الحالة المدنية..راجل حرق مرتو فإفران و الأب يناشد القلوب الرحيمة..عاونو بنتي راه خلات وليداتها منين دخل راجلها لحبس | حالة خاصة
منذ 9 دقائق

بسبب الحالة المدنية..راجل حرق مرتو فإفران و الأب يناشد القلوب الرحيمة..عاونو بنتي راه خلات وليداتها منين دخل راجلها لحبس

بالفيديو..العثور على سيارة البوليس المشفورة فكازا | خارج البلاطو

بالفيديو..العثور على سيارة البوليس المشفورة فكازا

بعد إطلاقه رسميا..هذا كل ما يجب أن تعرفه عن سامسونغ S8/مزايا/أثمنة/هدايا/ | روبورتاج

بعد إطلاقه رسميا..هذا كل ما يجب أن تعرفه عن سامسونغ S8/مزايا/أثمنة/هدايا/

طريقة تحضير كريم برولي بالفواكه الجافة من ابتكار الشاف الهادي | قنوات أخرى

طريقة تحضير كريم برولي بالفواكه الجافة من ابتكار الشاف الهادي

إعلانات
﻿

آخر المستجدات

فيديو لعملية تفكيك خلية تطوان من طرف رجال الخيام | مجتمع
منذ 7 دقائق

فيديو لعملية تفكيك خلية تطوان من طرف رجال الخيام

المغرب ثانيا في قائمة الدول الأكثر جلبا للمستثمرين في إفريقيا | اقتصاد

المغرب ثانيا في قائمة الدول الأكثر جلبا للمستثمرين في إفريقيا

صادم ولا يصدق.. مراهق دخل وكر للدعارة و لقا فيه الأم ديالو وها شنو وقع | حوادث و حقوق

صادم ولا يصدق.. مراهق دخل وكر للدعارة و لقا فيه الأم ديالو وها شنو وقع

البوليساريو ترضخ للأمر الواقع وتقبل بهورست كورل مبعوثا أمميا للصحراء المغربية | بوليتيك

''البوليساريو'' ترضخ للأمر الواقع وتقبل ب''هورست كورل'' مبعوثا أمميا للصحراء المغربية

﻿ ﻿
أمس 14:13 GMT

عاجل: و رسميا ..هذه حقيقة الزيادة في ثمن البوطا و السكر و الدقيق

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2017.