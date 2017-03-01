صادم ولا يصدق.. مراهق دخل وكر للدعارة و لقا فيه الأم ديالو وها شنو وقع ﻿

كشف موقع ''مواديبو'' الموريتاني اليوم الجمعة، عن واقعة صادمة لا تصدق تقشعر لها الأبدان، موضحا أن مراهقا تفاجأ بوالدته وهي داخل وكر سري معد الدعارة.

"شوف تيفي"





كشف موقع "مواديبو" الموريتاني اليوم الجمعة، عن واقعة صادمة لا تصدق تقشعر لها الأبدان، موضحا أن مراهقا تفاجأ بوالدته وهي داخل وكر سري معد الدعارة.

وأشار الموقع الموريتاني أن الشاب البالغ من العمر 17 سنة، ضرب موعدا مع شخص يمتهن القوادة من أجل إقناع إحدى المومسات لقضاء ليلة حمراء في أحضانها، وبعد التنسيق مع إحدى زبوناته التي يرى أنها تتوفر على المواصفات التي يرغب فيها الشاب توجها معا إلى وكر الدعارة حيث ترجل الوسيط وبقى الشاب داخل السيارة وما هي إلا دقائق معدودات حتى عاد الوسيط وطالبه بمرافقته إلى الشقة بعد أن تمكن من إقناع المومس.

وأضاف ذات الموقع أن الشاب دخل مع الوسيط إلى الشقة، ليصدم من أن السيدة التي تم تحديد موعد معها لكي يمارسا الجنس معا هي والدته، ليسقط مغشيا عليه، ما جعل الوسيط يحاول إسعافه مستغربا ما وقع للشاب قبل أن تكشف المومس أن الشاب الساقط على الأرض هو ابنها وفلذة كبدها.