''البوليساريو'' ترضخ للأمر الواقع وتقبل ب''هورست كورل'' مبعوثا أمميا للصحراء المغربية ﻿

بعد تعنثها وهروبها من الأمر الواقع، خضعت جبهة ''البوليساريو'' لتعيين الرئيس الألماني السابق ''هورست كورل''، مبعوثا شخصيا للأمين العام للأمم المتحدة مكلفا بقضية الصحراء المغربية.



شوف تيفي



بعد تعنثها وهروبها من الأمر الواقع، خضعت جبهة ''البوليساريو'' لتعيين الرئيس الألماني السابق ''هورست كورل''، مبعوثا شخصيا للأمين العام للأمم المتحدة مكلفا بقضية الصحراء المغربية.



ورغم الرفض القاطع الذي عبر عنه الإنفصاليين مباشرة بعد تعيين الرئيس الألماني السابق ''هورست كولر''، صرح مايسمى ''بمحمد خداد'' القيادي بالجبهة يوم أمس الخميس قبول الجبهة على تعيين المسؤول الأممي الجديد، تزامنا وقرب إصدار تقرير حول الصحراء المغربية ستعقبه زيارة للمسؤول الأممي الجديد للمنطقة.





من جهة ثانية، بات مؤكدا رفض '' أنطونيو غوتيريس '' الأمين العام للأمم المتحدة الرسالة الموجهة له من قبل منظمة العفو الدولي، و التي تحث أعضاء مجلس الأمن الدولي على توسيع صلاحيات المينورسو، لتشمل مراقبة حقوق الإنسان، حيث أن التقرير المنتظر مناقشته يشيد بالمقترح المغربي المجسد في ''الحكم الذاتي'' والذي يعتبره '' أنطونيو غوتيريس'' حلا واقعيا ومتقدما يرضي جميع الأطراف.





