عاجل وبالصورة.. هذه هي هوية منفذ هجوم باريس ﻿

كشفت وسائل إعلام عالمية أن منفذ الهجوم المسلح بمنطقة الشانزليزيه بباريس ليلة أمس الخميس، هو فرنسي من أصول عربية يدعى كريم شورفي.

"شوف تيفي"

كشفت وسائل إعلام عالمية أن منفذ الهجوم المسلح بمنطقة الشانزليزيه بباريس ليلة أمس الخميس، هو فرنسي من أصول عربية يدعى كريم شورفي.

وأوضحت المصادر ذاتها أن كريم شورفي يبلغ من العمر 39 سنة، تورط سابقا في محاولة لقتل شرطيين سنة 2003، وأدانه القضاء الفرنسي بالسجن 20 سنة، قبل أن يستفيد من ظروف التخفيف ويغادر السجن سنة 2005.

وأضافت ذات المصادر أن الشرطة الفرنسية، قامت بتفتيش شقة كريم شورفي في بلدة شيل بعد حادثة إطلاق النار التي وقع في "الشانزيليزيه" والتي راح ضحيته شرطي وأصيب اثنان بجروح.

ونشر موقع "تليغراف" البريطاني صورة كريم شورفي، ولم تكشف عن معطيات أخرى بخصوص علاقته بتنظيم الدولة الإسلامية الذي تبنى هذا الهجوم المسلح.