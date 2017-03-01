 خطير وبالفيديو.. فتاة أجنبية حاولت الانتحار بمكناس..وتدخل بطولي من ولاد الشعب لإنقاذها ﻿
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خطير وبالفيديو.. فتاة أجنبية حاولت الانتحار بمكناس..وتدخل بطولي من ولاد الشعب لإنقاذها

بتاريــخ : 21 أبريل 2017 / 10:50 خطير وبالفيديو.. فتاة أجنبية حاولت الانتحار بمكناس..وتدخل بطولي من ولاد الشعب لإنقاذها | حوادث و حقوق
خطير وبالفيديو.. فتاة أجنبية حاولت الانتحار بمكناس..وتدخل بطولي من ولاد الشعب لإنقاذها
تمكن مجموعة من المواطنين ليلة أمس الخميس من إنقاذ فتاة أجنبية، كانت تحاول الانتحار بشنق نفسها بواسطة حبل بمدينة مكناس.

"شوف تيفي"


تمكن مجموعة من المواطنين ليلة أمس الخميس من إنقاذ فتاة أجنبية، كانت تحاول الانتحار بشنق نفسها بواسطة حبل بمدينة مكناس.

ويظهر مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي، تبلغ مدته دقيقة و12 ثانية، لحظة التدخل البطولي لمجموعة من المواطنين، حيث تم إنقاذ الفتاة قبل أن تنهي حياتها بطريقة بشعة.

وتبقى الأسباب التي دفعت بهذه الأجنبية إلى محاولة إنهاء حياتها بالانتحار شنقا مجهولة ولم يتم الكشف عنه، إلا أن المواطنين الذين حضروا الواقعة وكما يظهر الفيديو عبروا عن سعادتهم الكبيرة بهذا العمل البطولي لـ "ولاد الشعب".

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المغرب شوف تيفي فتاة أجنبية مدينة مكناس المواطنين الانتحار الفيديو

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