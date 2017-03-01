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من جديد... بن كيران يقود الحملة الإنتخاية الجزئية لحزب المصباح بالجديدة

بتاريــخ : 21 أبريل 2017 / 10:26 من جديد... بن كيران يقود الحملة الإنتخاية الجزئية لحزب المصباح بالجديدة | بوليتيك
من جديد... بن كيران يقود الحملة الإنتخاية الجزئية لحزب المصباح بالجديدة
علمت ''شوف تيفي'' أن قياديين بحزب العدالة والتنمية، إتفقوا على دعوة بن كيران لتأطير مهرجان خطابي في إطار الحملة الإنتخابية الجزئية بمدينة الجديدة خلال الأسبوع الأول من شهر ماي.

شوف تيفي

علمت "شوف تيفي" أن قياديين بحزب العدالة والتنمية، إتفقوا على دعوة بن كيران لتأطير مهرجان خطابي في إطار الحملة الإنتخابية الجزئية بمدينة الجديدة خلال الأسبوع الأول من شهر ماي.

وحسب ذات المصدر، فعبد الإله بن كيران مطلوب بإجماع أعضاء بالأمانة العامة ومسؤولي الحزب محليا بالجديدة، لتأطير مهرجان خطابي للحزب بالدائرة التي ستعرف منافسة حادة مع مرشحي اللوائح الأخرى، حيث يرتقب إجراء الإقتراع يوم الخميس 4 ماي 2017، لإعادة الإنتخابات الجزئية بدائرة الجديدة، بناءا على القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب.

وأوردت الجريدة الرسمية في وقت سابق، دعوة للناخبين بالدائرة المحلية الجديدة التابعة لإقليم الجديدة يوم الخميس 4 ماي 2017 لإنتخاب نائب عن دائرتهم بمجلس النواب خلفا للنائب الذي قضى المجلس الدستوري بإبطال انتخابه.

وحسب ذات المصدر، فقد جاء الإعلان الموقع من طرف وزير الداخلية بالعطف عن رئيس الحكومة المعين عبد الإله بن كيران، بعد الإطلاع على على قرار المجلس الدستوري رقم 103.17 الصادر يوم 18 يناير الماضي والذي قضى بإبطال انتخاب ''رضوان مهدب'' عضوا بمجلس النواب على إثر الإقتراع الذي أجري بتاريخ 7 أكتوبر 2016 بالدائرة الإنتخابية المحلية الجديدة.

وأمر قرار المجلس الدستوري بتنظيم انتخابات جزئية في هذه الدائرة بخصوص المقعد الشاغر بمدينة الجديدة عملا بمقتضيات المادة 91 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب.


‫شوف تيفي

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المجلس الدستوري القانون التنظيمي الإنتخاات بن كيران شوف تيفي

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