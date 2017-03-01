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شاهد بالفيديو.. لحظة تنفيذ هجوم الشانزيليزيه في باريس.. هلع، خوف وبكاء أطفال !

بتاريــخ : 21 أبريل 2017 / 10:16 شاهد بالفيديو.. لحظة تنفيذ هجوم الشانزيليزيه في باريس.. هلع، خوف وبكاء أطفال ! | دولي
شاهد بالفيديو.. لحظة تنفيذ هجوم الشانزيليزيه في باريس.. هلع، خوف وبكاء أطفال !
شاهد بالفيديو.. لحظة تنفيذ هجوم الشانزيليزيه في باريس.. هلع، خوف وبكاء أطفال !

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شاهد بالفيديو.. لحظة تنفيذ هجوم الشانزيليزيه في باريس.. هلع خوف وبكاء أطفال !

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