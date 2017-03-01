شاهد بالفيديو.. لحظة تنفيذ هجوم الشانزيليزيه في باريس.. هلع، خوف وبكاء أطفال ! ﻿

الحمد لله الذي نجانا اليوم بعد ان كان إطلاق النار على مسافة أمتار #باريس pic.twitter.com/BU8lxKpGIn
— مهند سليمان النعيمي (@mohanadalnoaimi) 20 avril 2017
الحمد لله الذي نجانا اليوم بعد ان كان إطلاق النار على مسافة أمتار #باريس pic.twitter.com/BU8lxKpGIn
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عاجل: و رسميا ..هذه حقيقة الزيادة في ثمن البوطا و السكر و الدقيق
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كل التعليقات الموجودة على الموقع لا تعبر عن رأينا أو وجهة نظرنا.ونحن غير مسؤولون قانونياً عن التعليقات غير اللائقة، فالمستخدم هو المسؤول الأول والأخير عن التعليقات التي يكتبها وهي تعكس وجهة نظره فقط. يرجى العلم أن التعليقات تراجع أوتوماتيكياً وتتم إزالة العبارات غير اللائقة.