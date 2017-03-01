شاهد بالفيديو.. لحظة تنفيذ هجوم الشانزيليزيه في باريس.. هلع، خوف وبكاء أطفال !

الحمد لله الذي نجانا اليوم بعد ان كان إطلاق النار على مسافة أمتار #باريس pic.twitter.com/BU8lxKpGIn