عاجل وبالصور..تفكيك خلية إرهابية بمدينة تطوان..وهذه هي التفاصيل ﻿

تمكن المكتب المركزي للتحقيقات القضائية اليوم الجمعة، من تفكيك خلية إرهابية، بحي الجامع المزوق بمدينة تطوان.

"شوف تيفي"

تمكن المكتب المركزي للتحقيقات القضائية اليوم الجمعة، من تفكيك خلية إرهابية، بحي الجامع المزوق بمدينة تطوان.

وحسب موقع القناة الثانية "دوزيم" فإن هذه الخلية مكونة من ثلاثة أشخاص تتراواح أعمارهم ما بين 20 و 25 عاما، وقد عثر بحوزتها على مجموعة من المحجوزات، وكانت تضع اللمسات الأخيرة على مخطط للقيام بأعمال إرهابية، مما استوجب تدخلا أمنيا جد دقيق.



