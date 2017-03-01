عاجل..شرطة ألمانيا توقف المشتبه به في الاعتداء على حافلة فريق دورتموند..وهذه هي جنسيته ﻿

تمكنت الشرطة الألمانية اليوم الجمعة، من إيقاف المشتبه به في بتنفيذ الاعتداء بالمتفجرات على حافلة فريق دورتموند لكرة القدم وفق النيابة التي قالت أن دافعه كان ماليا وليس إرهابيا، وذلك حسب وكالة

"شوف تيفي"

تمكنت الشرطة الألمانية اليوم الجمعة، من إيقاف المشتبه به في بتنفيذ الاعتداء بالمتفجرات على حافلة فريق دورتموند لكرة القدم وفق النيابة التي قالت أن دافعه كان ماليا وليس إرهابيا، وذلك حسب وكالة فرانس بريس.

وأوضحت الوكالة الفرنسية أن النيابة الألمانية، قالت في بيان أن النيابة الفدرالية أمرت وحدة النخبة في الشرطة اليوم الجمعة، بتوقيف مواطن ألماني روسي عمره 28 عاما ويدعى سيرغي دبليو."

وأكدت الوكالة أن المشتبه به نفذ عمليته لأنه كان يراهن على انخفاض سعر أسهم نادي دورتموند حتى يستطيع تحقيق بعض الأرباح المالية.



تجدر الإشارة إلى أن ثلاثة تفجيرات استهدفت حافلة تقل فريق دورتموند لكرة القدم في ألمانيا، الأسبوع الماضي قبل مباراة الفريق الألماني ضد خصمه موناكو الفرنسي في دوري أبطال أوروبا، ما أدى إلى إصابة لاعب وشرطي.