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بعد الطقس الحار..قطرات مطرية في هذه المناطق بالمغرب اليوم الجمعة

بتاريــخ : 21 أبريل 2017 / 09:17 بعد الطقس الحار..قطرات مطرية في هذه المناطق بالمغرب اليوم الجمعة | مجتمع
بعد الطقس الحار..قطرات مطرية في هذه المناطق بالمغرب اليوم الجمعة
تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، بالنسبة لليوم الجمعة، أن تتميز الحالة الجوية بانخفاض في درجات الحرارة، فضلا عن تشكل سحب منخفضة كثيفة، خلال الليل والصباح، بالسواحل الوسطى والجنوبية، حيث من

"شوف تيفي"

 

تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، بالنسبة لليوم الجمعة، أن تتميز الحالة الجوية بانخفاض في درجات الحرارة، فضلا عن تشكل سحب منخفضة كثيفة، خلال الليل والصباح، بالسواحل الوسطى والجنوبية، حيث من المحتمل أن تكون مرفوقة بكتل ضبابية محلية.

وستغطي سحب منخفضة كثيفة بعض الشيء الواجهة المتوسطية، مع احتمال نزول قطرات مطرية خفيفة.

كما يحتمل سقوط أمطار محلية خلال الصباح بالسايس والشرق والسهول الغربية للأطلس والسواحل الشمالية والوسطى.

وسيلاحظ ابتداء من الزوال وإلى المساء نمو سحب غير مستقرة فوق الأطلس والهضاب العليا الشرقية مع نزول زخات رعدية محلية، وعدا ذلك فستكون الأجواء قليلة السحب بباقي المناطق.

ومن المرتقب أيضا هبوب زوابع رملية محلية بالجنوب الشرقي وشرق الأقاليم الجنوبية.

وستهب الرياح شرقية قوية نوعا ما إلى قوية بمنطقة طنجة، ومعتدلة شمالية إلى غربية بالأقاليم الجنوبية وضعيفة إلى معتدلة من القطاع الشمالي إلى غربية عموما بباقي المناطق.

وستتأرجح درجات الحرارة الدنيا ما بين 06 و11 درجة بالمرتفعات، وما بين 12 و17 درجة بالمنطقة الشرقية والواجهة المتوسطية والبوغاز والسايس وهضاب الفوسفاط ووالماس وسهول المحيط الأطلسي والسهول غرب الأطلس وسوس والسفوح الجنوبية الشرقية وشمال الأقاليم الجنوبية، وستكون ما بين 17 و22 درجة بمنطقة الغرب وجنوب الأقاليم الجنوبية.

وستتراوح درجات الحرارة العليا ما بين 14 و19 درجة بالمرتفعات والهضاب العليا الشرقية وجوار السواحل المتوسطية، وما بين 19 و24 درجة بالسواحل الأطلسية واللوكوس والغرب وهضاب الفوسفاط ووالماس وعبدة ودكالة والشياظمة وسوس، ومابين 24 و29 درجة جنوب المنطقة الشرقية والسايس وتانسيفت والسايس والرحامنة وسهول تادلة وشمال وغرب الأقاليم الجنوبية، وستكون مابين 29 و34 درجة بكل من الجنوب الشرقي للمملكة والشرق وكذا أقصى جنوب الأقاليم الجنوبية.

وسيكون البحر قوي الهيجان إلى جد قوي بالواجهة المتوسطية والبوغاز، وهائجا إلى قوي الهيجان مابين طنجة والعرائش، وقليل الهيجان إلى هائج في باقي المناطق الساحلية.

 

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي درجات الحرارة الأقاليم الجنوبية القطاع الشمالي قطرات مطرية

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