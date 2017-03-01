بالفيديو...حريق مهول بمكة المكرمة..وهذه هي التفاصيل ﻿

كشفت وسائل إعلام عربية عن وقوع حريق مهول صباح اليوم الجمعة بمخرج مدينة مكة المكرمة على مستوى طريق مدينة جدة عقب انقلاب شاحنة لنقل البنزين.

"شوف تيفي"

كشفت وسائل إعلام عربية عن وقوع حريق مهول صباح اليوم الجمعة بمخرج مدينة مكة المكرمة على مستوى طريق مدينة جدة عقب انقلاب شاحنة لنقل البنزين.

وحسب موقع "اليوم السابع" فإن انقلاب الشاحنة، تسبب في اندلاع حريق مهول، ما دفع بقوات المطافئ وقوات الحماية المدنية إلى التدخل وإخماد ألسنة النيران.

ونشر الموقع المصري ذاته مجموعة من الصور، بالإضافة إلى مقطع فيديو، يظهر لحظة اندلاع النيران وتحول شاحنة الوقود إلى كثلة لهب.







حريق هائل فى طريق "جدة_مكة" بالسعودية بسبب... par youm7