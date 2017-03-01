عاجل.. مشتبه به في اعتداء باريس يسلم نفسه للشرطة البلجيكية ﻿

كشفت وكالة فرانس بريس قبل قليل من يومه الجمعة، أن المشتبه به الملاحق على خلفية اعتداء باريس بمنطقة الشالنزليزيه سلم نفسه للشرطة البلجيكية.

"شوف تيفي"



كشفت وكالة فرانس بريس قبل قليل من يومه الجمعة، أن المشتبه به الملاحق على خلفية اعتداء باريس بمنطقة الشالنزليزيه سلم نفسه للشرطة البلجيكية.

وكان المتحدث باسم الداخلية الفرنسية بيير أونري برانديه، قد قال اليوم الجمعة إن الشرطة تبحث عن مشتبه به ثان له علاقة بقتل رجل شرطة في باريس.

وأوضخ المتحدث أن مسؤولي الأمن البلجيكيين حددوا هوية مشتبه به ثان وأبلغوا السلطات الفرنسية قبل إعتقاله.

تجدر الإشارة إلى أن تنظيم الدولة الإسلامية، أعلن عن تبنيه للهجوم المسلح على فرنسا، وكشف عن هوية منفذه ويتعلق الأمر أبو يوسف البلجيكي.



