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مثير.. لعشاق القهوة : قهوة جديدة بلون أبيض تشعل الأنستغرام

بتاريــخ : 21 أبريل 2017 / 05:28 مثير.. لعشاق القهوة : قهوة جديدة بلون أبيض تشعل الأنستغرام | منوعات
مثير.. لعشاق القهوة : قهوة جديدة بلون أبيض تشعل الأنستغرام
سادت حالة من الدهشة بعد الإعلان عن نوع جديد من القهوة بلون أبيض، و تقوم بنفس دور القهوة السوداء تماما، بل وتمتلك حتى نفس خصائصها، ولكن بدون اللون البني الذي يترك أثره السيئ على لون الأسنان.

شوف تيفي

سادت حالة من الدهشة بعد الإعلان عن نوع جديد من القهوة بلون أبيض، و تقوم بنفس دور القهوة السوداء تماما، بل وتمتلك حتى نفس خصائصها، ولكن بدون اللون البني الذي يترك أثره السيئ على لون الأسنان.

وكشفت صفحات مواقع التواصل الاجتماعي عن صور هذا النوع من القهوة، الذي أثار تساؤلات عديدة، غير أن مصنعيها وهم أخوين من سلوفاكيا أكدا أنها تحمل نفس خصائص القهوة العادية، وتحافظ على ابتسامة بيضاء، مؤكدين أنها القهوة الأولى في العالم عديمة اللون، وأنها لا تحتوي على أي مواد حافظة أو سكر أو أي نكهة اصطناعية أو مثبتات.

ويصل ثمن هذا النوع من القهوة الذي بدأ تسويقها في سلوفاكيا وانجلترا إلى 10 دولار لكل زجاجتين أو 25 دولار لكل خمس زجاجات.

 

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

قهوة سلوفاكيا اختراع أنستغرام

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