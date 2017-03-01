تصريح ولد عباس الجزائري بأن حزب بوتفليقة سيحكم لمدة قرن آخر يخلق الجدل في قلب الجزائر ﻿

يبدو أن الرؤية السياسية في الجزائر ما تزال مبهمة وضبابية تماما، خصوصا بعد أن قال جمال ولد عباس أمين عام جبهة التحرير الوطني، الحزب الحاكم في الجزائر، إن الحزب سيحكم البلاد ''لمدة قرن آخر على الأقل''.

شوف تيفي

يبدو أن الرؤية السياسية في الجزائر ما تزال مبهمة وضبابية تماما، خصوصا بعد أن قال جمال ولد عباس أمين عام جبهة التحرير الوطني، الحزب الحاكم في الجزائر، إن الحزب سيحكم البلاد "لمدة قرن آخر على الأقل".

وحسب صحيفة "الشروق" الجزائرية، بدا ولد عباس واثقا من فوز الحزب بكل الاستحقاقات وبقائه في الحكم لمائة عام مقبلة، علما أن الجزائر مقبلة على انتخابات تشريعية في الرابع من مايو المقبل، الشيء الذي يطرح العديد من الأسئلة داخل الشعب الجزائري التواق للتغيير، وأن هذا التصريح قد يكون حاسما في نتائج الاقتراع القادم.

وقال ولد عباس وهو مساعد مقرب من بوتفليقة، وتم تعيينه أمينا عاما للحزب في أكتوبر الماضي خلفا لعمار سعداني، أثناء تجمع في مدينة سطيف، اليوم الخميس "صحيح، لن نكون من الأحياء لكن الحزب سيبقى في سدة الحكم، فهو حرر البلاد وهو الذي يبنيها دون أن يقصي الجيل الجديد الذي سيسلم له المشعل لكن مع البقاء كمراقبين له حتى يحافظ على الأمانة".

وأكد أن الانتخابات المقبلة ستكون "شفافة وديمقراطية وستحترم فيها كل الأصوات"، وهو التصريح الذي ينافي ما قاله سابقا، وأكد أنهم سيحكمون لقرن آخر دولة الجارة الشرقية الجزائر، حيث يهيمن حزب جبهة التحرير الوطني على الحياة السياسية في الجزائر، منذ استقلالها عن فرنسا عام 1962.

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