دراسة جديدة:هذه فوائد العمل ليلا ﻿

كشفت دراسة أجراها باحثون دنماركيون، نشرت اليوم الخميس نتائجها، أن العمل الليلي يرفع من خطر الإصابة بالنوبات القلبية والسكري والزهايمر والخرف.

شوف تيفي:

كشفت دراسة أجراها باحثون دنماركيون، نشرت اليوم الخميس نتائجها، أن العمل الليلي يرفع من خطر الإصابة بالنوبات القلبية والسكري والزهايمر والخرف.

وأظهرت الدراسة، التي أجريت على 18 ألف و15 ممرضة، أن 270 منهن للقين حتفهن جراء هذه الأمراض، مشيرة إلى أن الأمر ينتشر بكثرة بين الموظفات اللواتي يؤمن العمل الليلي.

وذكر البروفيسور زورانا يوفانوفيك أندرسين، من مركز علم الأوبئة والفحص بجامعة كوبنهاغن، أن فريقه يطمح إلى استقراء هذه النتائج بالنظر إلى وظائف أخرى لها نتائج مماثلة.

وقال البروفيسور أندرسين إن "العمل الليلي لا يؤثر فقط على الممرضات، بل أيضا على الذين يعملون في الفترة الليلية".

وتعد هذه الدراسة الأولى من نوعها التي تظهر أن العمل ليلا قد يسبب ضررا في المخ، حيث يعتبر الباحثون أن عمل الليل يرفع إلى 26 في المائة من احتمال الوفاة المبكرة.

واعتبرت الدراسة، مع هامش لعدم اليقين بين 5 و51 في المائة، أنه إذا كان الأشخاص الذين يعملون ليلا لديهم مشاكل صحية أكثر من المعتاد، فإنه لا يزال هناك خلاف حول أسباب ذلك.

وترى دورتي ستينبرغ، نائبة رئيس منظمة الممرضات الدنماركية، أنه ينبغي أخذ المشكلة على محمل الجد والتعجيل بمعالجتها.