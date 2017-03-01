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بعد رفضها الغناء في موازين.. بعلبك يدعو الديفا سميرة سعيد لإحياء لياليه

بتاريــخ : 21 أبريل 2017 / 05:09 بعد رفضها الغناء في موازين.. بعلبك يدعو الديفا سميرة سعيد لإحياء لياليه | ثقافة و فنون
بعد رفضها الغناء في موازين.. بعلبك يدعو الديفا سميرة سعيد لإحياء لياليه
أن تكون فنانا ليس صعبا، لكن أن تكون كاريزما فنية فذلك هو الأصعب، وتنطبق الأخيرة على الديفا سميرة سعيد المطربة المغربية الوحيدة في مصر التي يقف لها المصريون وقفة احترام وإجلال، والتي تعتبر كاريزما

شوف تيفي

أن تكون فنانا ليس صعبا، لكن أن تكون كاريزما فنية فذلك هو الأصعب، وتنطبق الأخيرة على الديفا سميرة سعيد المطربة المغربية الوحيدة في مصر التي يقف لها المصريون وقفة احترام وإجلال، والتي تعتبر كاريزما فريدة متفردة، ويؤدي أغانيها أشهر المطربين في مصر بكل افتخار .

فبعدما رفضت إدارة مهرجان موازين إدراج سهرتها ضمن البرمجة العربية لليالي المهرجان، ورفضت بدورها تلبية الدعوة لهذا الاعتبار واعتبارات اخرى من ضمنها إشكالية الأجر، الذي يرهق الفنانين المغاربة،وبعد تبادل أدوار الرفض فتح أقوى المهرجانات العربية ذراعيه للديفا حيث ستشارك النجمة العربية في مهرجان بعلبك في قلب لبنان.

وكشفت بنسعيد وهو اللقب الذي عرفه بها المغاربة، أنها ستعتلي مسرح المهرجان العربي الكبير "بعلبك" يوم 4 غشت المقبل، وهو المسرح الذي غنى على خشبته عمالقة الفن والطرب أمثال كوكب الشرق أم كلثوم، فيروز، وديع الصافي وآخرون...

 

‫شوف تيفي

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سميرةسعيد موسيقى فن بعلبك مهرجان

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