 مثير.. ترامب شاد الضد مع رئيس كوريا الشمالية والعالم على صفيح ساخن ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

مثير.. ترامب شاد الضد مع رئيس كوريا الشمالية والعالم على صفيح ساخن | دولي

مثير.. ترامب شاد الضد مع رئيس كوريا الشمالية والعالم على صفيح ساخن

سهرة عمرو دياب بالقاهرة تثير جدلا واسعا حيث خاصك تكون مزوج باش تحضر ليها | ثقافة و فنون

سهرة عمرو دياب بالقاهرة تثير جدلا واسعا حيث خاصك تكون مزوج باش تحضر ليها

ها كيفاش طيح أمن إنزكان أخطر مروجي المخدرات والخمور | حوادث و حقوق

ها كيفاش طيح أمن إنزكان أخطر مروجي المخدرات والخمور

صادم .. كناش الحالة المدينة كان السبب في أحراق رجل لزوجته نواحي ايفران | مجتمع

صادم .. ''كناش الحالة المدينة'' كان السبب في أحراق رجل لزوجته نواحي ''ايفران''

عاجل:تنظيم الدولة الاسلامية يعلن عن اسم منفذ هجوم باريس | دولي

عاجل:تنظيم الدولة الاسلامية يعلن عن اسم منفذ هجوم باريس

عاجل..المصالح الأمنية تعثر على سيارة الشرطة المسروقة بمنطقة بوسكورة بالبيضاء..وهذا عدد المتورطين في سرقتها | حوادث و حقوق

عاجل..المصالح الأمنية تعثر على سيارة الشرطة المسروقة بمنطقة بوسكورة بالبيضاء..وهذا عدد المتورطين

عاجل..المصالح الأمنية تطارد سيارة بارتنير المسروقة والتابعة للشرطة في هذه اللحظات | حوادث و حقوق

عاجل..المصالح الأمنية تطارد سيارة '' بارتنير '' المسروقة والتابعة للشرطة في هذه اللحظات

عاجل..استنفار أمني بعد سرقة سيارة بارتنير تابعة للشرطة بالبيضاء..وهذه هي التفاصيل | حوادث و حقوق

عاجل..استنفار أمني بعد سرقة سيارة ''بارتنير'' تابعة للشرطة بالبيضاء..وهذه هي التفاصيل

من باريس.. سائحة تتتحدث عن حادث إطلاق النار الإرهابي بعدما حجزتهم الشرطة الفرنسية بـZara خوفا على سلامتهم | دولي

من باريس.. سائحة تتتحدث عن حادث إطلاق النار الإرهابي بعدما حجزتهم الشرطة الفرنسية بـZara خوفا على

أهذا كل ما نستحقه كمغاربة؟

مثير.. ترامب شاد الضد مع رئيس كوريا الشمالية والعالم على صفيح ساخن

بتاريــخ : 21 أبريل 2017 / 05:03 مثير.. ترامب شاد الضد مع رئيس كوريا الشمالية والعالم على صفيح ساخن | دولي
مثير.. ترامب شاد الضد مع رئيس كوريا الشمالية والعالم على صفيح ساخن
لا يمكن للمرء أن يتنبأ بالأحداث التي قد تصيب هذا العالم مستقبلا، في ظل وجود كاريزمات مثيرة للجدل تحكم بعض أقوى بلدان العالم، ويتعلق الأمر هنا بقطبي الصناعة الحربية العالمية أمريكا وكوريا الشمالية.

شوف تيفي

لا يمكن للمرء أن يتنبأ بالأحداث التي قد تصيب هذا العالم مستقبلا، في ظل وجود كاريزمات مثيرة للجدل تحكم بعض أقوى بلدان العالم، ويتعلق الأمر هنا بقطبي الصناعة الحربية العالمية أمريكا وكوريا الشمالية.

فبعد أخذ ورد واستفزازات و"تقلاز من تحت الجلابة" بين الرئيسين، كشفت "الغارديان" ، أنه على خلفية تصاعد التوتر بين واشنطن وبيونغ يانغ بشأن تجارب الأخيرة النووية والصواريخ الباليستية، فإن وزارة الدفاع الأمريكية تبحث إمكانية شن حرب خاطفة للضغط على بيونغ يانغ ونزع أسلحتها النووية.

كما نقلت الصحيفة عن مسؤول أمريكي، أن هذه الاستراتيجية (إسقاط الصواريخ) ستتم في حال إجراء بيونغ يانغ تجربة نووية جديدة، في إشارة إلى أن واشنطن ستتخذ إجراءات عسكرية شديدة ردا على أي خطوة تقدم عليها بيونغ يانغ.

وكان وزير الدفاع الأمريكي قد حذر بيونغ يانغ خلال زيارته لكوريا الجنوبية هذا الأسبوع، من اختبار "عزم وتصميم" الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي أعلن بدوره عن وضع حد للسياسة السابقة لسلفه أوباما التي كانت تحت شعار "الصبر الاستراتيجي".. في الوقت الذي قال فيه سونغ ريول نائب وزير الخارجية في كوريا الشمالية، إن بلاده ستواصل اختبار الصواريخ "على أساس أسبوعي، شهري وسنوي"، وسيؤدي أي عمل عسكري تقوم به الولايات المتحدة إلى حرب شاملة.

ومن المؤكد أن هذا الأخذ والرد بين الجانبين سيؤدي إلى كارثة كبيرة تنتظر العالم، إذا ما أطلق رئيس كوريا الشمالية صواريخه التجريبية وأسقطهم دونالد ترامب، حيث سيكون الرد جد قاسي من طرف كوريا الشمالية بعد أن هدد رئيسها أن دماره سيكون شاملا.

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

صواريخ كورياالشمالية أمريكا ترامب الغارديان

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

كل التعليقات الموجودة على الموقع لا تعبر عن رأينا أو وجهة نظرنا.ونحن غير مسؤولون قانونياً عن التعليقات غير اللائقة، فالمستخدم هو المسؤول الأول والأخير عن التعليقات التي يكتبها وهي تعكس وجهة نظره فقط. يرجى العلم أن التعليقات تراجع أوتوماتيكياً وتتم إزالة العبارات غير اللائقة.


إقرأ أيضا

عاجل:تنظيم الدولة الاسلامية يعلن عن اسم منفذ هجوم باريس | دولي

عاجل:تنظيم الدولة الاسلامية يعلن عن اسم منفذ هجوم باريس

من باريس.. سائحة تتتحدث عن حادث إطلاق النار الإرهابي بعدما حجزتهم الشرطة الفرنسية بـZara خوفا على سلامتهم | دولي

من باريس.. سائحة تتتحدث عن حادث إطلاق النار الإرهابي بعدما حجزتهم الشرطة الفرنسية بـZara خوفا على سلامتهم

عاجل: الشخص الذي أطلق النار على الشرطة في باريس قُتل | دولي

عاجل: الشخص الذي أطلق النار على الشرطة في باريس قُتل

عاجل.. قوات الأمن الفرنسية تداهم منزل منفذ اعتداء باريس | دولي

عاجل.. قوات الأمن الفرنسية تداهم منزل منفذ اعتداء باريس

إعلانات
﻿

أحدث حلقات برنامجنا

طريقة تحضير كريم برولي بالفواكه الجافة من ابتكار الشاف الهادي | قنوات أخرى
منذ 28 دقيقة

طريقة تحضير كريم برولي بالفواكه الجافة من ابتكار الشاف الهادي

أسباب رائحة الفم الكريهة | قنوات أخرى

أسباب رائحة الفم الكريهة

عجلة تنفصل عن السيارة وتدخل إلى صيدلية | زووم

عجلة تنفصل عن السيارة وتدخل إلى صيدلية

الحصاد اليومي : سامسونغ تكشف عن هواتفها الجديدة بمزايا جد عالية وبأثمنة مناسبة‎ | حصاد اليوم

الحصاد اليومي : سامسونغ تكشف عن هواتفها الجديدة بمزايا جد عالية وبأثمنة مناسبة‎

إعلانات
﻿

آخر المستجدات

مثير.. ترامب شاد الضد مع رئيس كوريا الشمالية والعالم على صفيح ساخن | دولي
منذ 1 دقيقة

مثير.. ترامب شاد الضد مع رئيس كوريا الشمالية والعالم على صفيح ساخن

سهرة عمرو دياب بالقاهرة تثير جدلا واسعا حيث خاصك تكون مزوج باش تحضر ليها | ثقافة و فنون

سهرة عمرو دياب بالقاهرة تثير جدلا واسعا حيث خاصك تكون مزوج باش تحضر ليها

ها كيفاش طيح أمن إنزكان أخطر مروجي المخدرات والخمور | حوادث و حقوق

ها كيفاش طيح أمن إنزكان أخطر مروجي المخدرات والخمور

صادم .. كناش الحالة المدينة كان السبب في أحراق رجل لزوجته نواحي ايفران | مجتمع

صادم .. ''كناش الحالة المدينة'' كان السبب في أحراق رجل لزوجته نواحي ''ايفران''

﻿ ﻿
أمس 14:13 GMT

عاجل: و رسميا ..هذه حقيقة الزيادة في ثمن البوطا و السكر و الدقيق

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2017.