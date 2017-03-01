مثير.. ترامب شاد الضد مع رئيس كوريا الشمالية والعالم على صفيح ساخن ﻿

لا يمكن للمرء أن يتنبأ بالأحداث التي قد تصيب هذا العالم مستقبلا، في ظل وجود كاريزمات مثيرة للجدل تحكم بعض أقوى بلدان العالم، ويتعلق الأمر هنا بقطبي الصناعة الحربية العالمية أمريكا وكوريا الشمالية.

شوف تيفي

لا يمكن للمرء أن يتنبأ بالأحداث التي قد تصيب هذا العالم مستقبلا، في ظل وجود كاريزمات مثيرة للجدل تحكم بعض أقوى بلدان العالم، ويتعلق الأمر هنا بقطبي الصناعة الحربية العالمية أمريكا وكوريا الشمالية.

فبعد أخذ ورد واستفزازات و"تقلاز من تحت الجلابة" بين الرئيسين، كشفت "الغارديان" ، أنه على خلفية تصاعد التوتر بين واشنطن وبيونغ يانغ بشأن تجارب الأخيرة النووية والصواريخ الباليستية، فإن وزارة الدفاع الأمريكية تبحث إمكانية شن حرب خاطفة للضغط على بيونغ يانغ ونزع أسلحتها النووية.

كما نقلت الصحيفة عن مسؤول أمريكي، أن هذه الاستراتيجية (إسقاط الصواريخ) ستتم في حال إجراء بيونغ يانغ تجربة نووية جديدة، في إشارة إلى أن واشنطن ستتخذ إجراءات عسكرية شديدة ردا على أي خطوة تقدم عليها بيونغ يانغ.

وكان وزير الدفاع الأمريكي قد حذر بيونغ يانغ خلال زيارته لكوريا الجنوبية هذا الأسبوع، من اختبار "عزم وتصميم" الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي أعلن بدوره عن وضع حد للسياسة السابقة لسلفه أوباما التي كانت تحت شعار "الصبر الاستراتيجي".. في الوقت الذي قال فيه سونغ ريول نائب وزير الخارجية في كوريا الشمالية، إن بلاده ستواصل اختبار الصواريخ "على أساس أسبوعي، شهري وسنوي"، وسيؤدي أي عمل عسكري تقوم به الولايات المتحدة إلى حرب شاملة.

ومن المؤكد أن هذا الأخذ والرد بين الجانبين سيؤدي إلى كارثة كبيرة تنتظر العالم، إذا ما أطلق رئيس كوريا الشمالية صواريخه التجريبية وأسقطهم دونالد ترامب، حيث سيكون الرد جد قاسي من طرف كوريا الشمالية بعد أن هدد رئيسها أن دماره سيكون شاملا.