 سهرة عمرو دياب بالقاهرة تثير جدلا واسعا حيث خاصك تكون مزوج باش تحضر ليها ﻿
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سهرة عمرو دياب بالقاهرة تثير جدلا واسعا حيث خاصك تكون مزوج باش تحضر ليها

بتاريــخ : 21 أبريل 2017 / 04:54 سهرة عمرو دياب بالقاهرة تثير جدلا واسعا حيث خاصك تكون مزوج باش تحضر ليها | ثقافة و فنون
سهرة عمرو دياب بالقاهرة تثير جدلا واسعا حيث خاصك تكون مزوج باش تحضر ليها
كشفت صفحة فايسبوكية في مواقع التواصل الاجتماعي عن تاريخ لحفلة خاصة للهضبة عمرو دياب التي سيقام يوم 5 ماي المقبل ، بأحد المراكز التجارية بالقاهرة، بعد غياب طويل .

شوف تيفي

كشفت صفحة فايسبوكية في مواقع التواصل الاجتماعي عن تاريخ لحفلة خاصة للهضبة عمرو دياب التي سيقام يوم 5 ماي المقبل ، بأحد المراكز التجارية بالقاهرة، بعد غياب طويل .
وكشفت الصفحة التي أعلنت عن الملصق الرسمي أن ولوج الحفل يشترط فيه أن يكون الجمهور الذي يود حضور هذه الحفلة أن يكون "كوبل" متزوجا أو مخطوبا، في الوقت الذي لم تذكر اللجنة المنظمة كيف ستتعرف على المخطوبين أو المرتبطين، أما بالنسبة للمتزوجين فيكفي إحضار عقد ثبوت الزوجية.
وأكدت مجلة "لها" بهذا الخصوص، أن المسؤولين عن الحفل اشترطوا ألا يقل سن كل راغب في الحضور للحفل عن 12 سنة، بالنسبة للتذاكر العادية، أما تذاكر الـVIP فلا يمكن لأي شخص شراء أكثر من 7 تذاكر، وأن يكون الحاضرون إما مخطوبين أو مرتبطين أو متزوجين، حسب مجلة "لها".
ولقيت الشروط سخرية واسعة من جمهور الفنان المصري المتميز عمرو دياب، الذين بدؤوا في البحث عن رفيقاتهم لهذه السهرة، التي تعجب من شروطها الراغبين في الحصول على فرصة لمشاهدة نجمهم المفضل عن قرب.

‫شوف تيفي

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عمرودياب سهرة مصر سخرية

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