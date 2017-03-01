ها كيفاش طيح أمن إنزكان أخطر مروجي المخدرات والخمور ﻿

استطاعت مصالح الأمن بمدينة إنزكان التابعة لتراب أكادير، الإطاحة بأكبر مروجي المخدرات في المدينة بعد أن ترصدت له وتتبعت خطواته لفترة، قبل أن تتم محاصرته في منزله.

شوف تيفي

استطاعت مصالح الأمن بمدينة إنزكان التابعة لتراب أكادير، الإطاحة بأكبر مروجي المخدرات في المدينة بعد أن ترصدت له وتتبعت خطواته لفترة، قبل أن تتم محاصرته في منزله.

وكشف مصدر محلي أن المشتبه فيه الذي تم اعتقاله مساء أمس الأربعاء صدرت في حقه مجموعة من مذكرات البحث على الصعيد الوطني ، بسبب تهم تتعلق بترويج المخدرات وتكوين عصابة إجرامية والسرقة.

وأضافت المصادر ذاتها أن مصالح الأمن وجدت لدى الموقوف كمية كبيرة من المخدرات والخمور ومسكر ماء الحياة، وما مجموعه 170 قنينة خمر، بالإضافة إلى أسلحة بيضاء وهواتف نقالة.



