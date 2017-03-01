 صادم .. ''كناش الحالة المدينة'' كان السبب في أحراق رجل لزوجته نواحي ''ايفران'' ﻿
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صادم .. ''كناش الحالة المدينة'' كان السبب في أحراق رجل لزوجته نواحي ''ايفران''

بتاريــخ : 21 أبريل 2017 / 04:42 صادم .. كناش الحالة المدينة كان السبب في أحراق رجل لزوجته نواحي ايفران | مجتمع
صادم .. ''كناش الحالة المدينة'' كان السبب في أحراق رجل لزوجته نواحي ''ايفران''
علمت ''شوف تيفي'' من مصادر مقربة أن الأسباب الكامنة وراء جريمة الحرق البشعة التي ارتكبها رجل في حق زوجته بعد أن أقدم على إحراقها لما سكب عليها كمية من البنزين بداية الأسبوع الجاري نواحي ''ايفران'' , تعود

شوف تيفي: الفطواكي عبدالقادر

علمت "شوف تيفي" من مصادر مقربة أن الأسباب الكامنة وراء جريمة الحرق البشعة التي ارتكبها رجل في حق زوجته بعد أن أقدم على إحراقها لما سكب عليها كمية من البنزين بداية الأسبوع الجاري نواحي "ايفران" , تعود الى مطالبة الزوجة لرب أسرتها بأن يسجل أبنائه الأربعة في الحالة المدنية.

و ذكرت المصادر ذاتها أن الزوجة ظلت طيلة الأيام الأخيرة تطلب من الزوج تسجيل أبنائه بـ"كناش الحالة المدينة" من أجل ضمان حقوق كافة أبنائها في التمدرس و التطبيب , الا أن الزوج و معا توالي النقاشات مع زوجته عمد الى ارتكاب هذا الفعل الاجرامي.

و كان"المشتبه به" البالغ من العمر 42 سنة, و عند عودته إلى منزله , ليلة الاثنين الماضي قد أقدم و بدون سابق إنذار على مباغتة زوجته التي كانت تغط في نوم عميق ساكبا عليها مادة البنزين قبل أن يضرم بها النار أمام أبنائها الأربعة في مشهد رهيب , متسببا لها في حروق من الدرجة الثالثة .

 

‫شوف تيفي

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كناش الحالة المدينة ليلة الاثنين شوف تيفي: المشتبه به

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