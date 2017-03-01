 عاجل:تنظيم الدولة الاسلامية يعلن عن اسم منفذ هجوم باريس ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

عاجل:تنظيم الدولة الاسلامية يعلن عن اسم منفذ هجوم باريس | دولي

عاجل:تنظيم الدولة الاسلامية يعلن عن اسم منفذ هجوم باريس

عاجل..المصالح الأمنية تعثر على سيارة الشرطة المسروقة بمنطقة بوسكورة بالبيضاء..وهذا عدد المتورطين في سرقتها | حوادث و حقوق

عاجل..المصالح الأمنية تعثر على سيارة الشرطة المسروقة بمنطقة بوسكورة بالبيضاء..وهذا عدد المتورطين

عاجل..المصالح الأمنية تطارد سيارة بارتنير المسروقة والتابعة للشرطة في هذه اللحظات | حوادث و حقوق

عاجل..المصالح الأمنية تطارد سيارة '' بارتنير '' المسروقة والتابعة للشرطة في هذه اللحظات

عاجل..استنفار أمني بعد سرقة سيارة بارتنير تابعة للشرطة بالبيضاء..وهذه هي التفاصيل | حوادث و حقوق

عاجل..استنفار أمني بعد سرقة سيارة ''بارتنير'' تابعة للشرطة بالبيضاء..وهذه هي التفاصيل

من باريس.. سائحة تتتحدث عن حادث إطلاق النار الإرهابي بعدما حجزتهم الشرطة الفرنسية بـZara خوفا على سلامتهم | دولي

من باريس.. سائحة تتتحدث عن حادث إطلاق النار الإرهابي بعدما حجزتهم الشرطة الفرنسية بـZara خوفا على

عاجل: الشخص الذي أطلق النار على الشرطة في باريس قُتل | دولي

عاجل: الشخص الذي أطلق النار على الشرطة في باريس قُتل

بلاغ من وزارة الشؤون الخارجية: المغرب يتابع ببالغ القلق الوضع الداخلي في جمهورية فنزويلا البوليفارية | بوليتيك

بلاغ من وزارة الشؤون الخارجية: المغرب يتابع ببالغ القلق الوضع الداخلي في جمهورية فنزويلا

الموت يفجع الممثل المغربي البشير واكين | ثقافة و فنون

الموت يفجع الممثل المغربي البشير واكين

عاجل.. قوات الأمن الفرنسية تداهم منزل منفذ اعتداء باريس | دولي

عاجل.. قوات الأمن الفرنسية تداهم منزل منفذ اعتداء باريس

أهذا كل ما نستحقه كمغاربة؟

عاجل:تنظيم الدولة الاسلامية يعلن عن اسم منفذ هجوم باريس

بتاريــخ : 21 أبريل 2017 / 00:57 عاجل:تنظيم الدولة الاسلامية يعلن عن اسم منفذ هجوم باريس | دولي
عاجل:تنظيم الدولة الاسلامية يعلن عن اسم منفذ هجوم باريس
بعدما كشف تنظيم داعش الإرهابي عن مسؤوليته عن هجوم باريس الذي أسفر عن مقتل شرطي على جادة الشانزيليزيه في العاصمة .الفرنسية ،قالت الشرطة إن ''منفذ الهجوم في منطقة الشانزيليزيه وسط باريس هو أبو يوسف

شوف تيفي:

بعدما كشف تنظيم داعش الإرهابي عن مسؤوليته عن هجوم باريس الذي أسفر عن مقتل شرطي على جادة الشانزيليزيه في العاصمة .الفرنسية ،قالت الشرطة إن "منفذ الهجوم في منطقة الشانزيليزيه وسط باريس هو أبو يوسف البلجيكي وهو أحد مقاتلي داعش"

وكان الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند قد أعلن أن هناك "خيوطا إرهابية" وراء الاعتداء.

وقال في بيان بثه التلفزيون إن اجتماعا أمنيا طارئا سيعقد الجمعة بحضور كبار مسؤولي المخابرات والدفاع.

وتعهد هولاند بأن السلطات ستكون في حالة "تيقظ قصوى" خلال الانتخابات الرئاسية التي سينظم الدور الأول منها الأحد.

وأعلنت مصادر قريبة من التحقيق أن السلطات كانت تجري تحقيقا في إطار الإرهاب حول مطلق النار بعد أن عبر عن نيته قتل عناصر من الشرطة.

وكانت عملية مداهمة منزل مطلق النار لا تزال جارية في منطقة سين-إي-مارن في الضاحية الباريسية، وهو صاحب وثيقة تسجيل السيارة المستخدمة في الاعتداء.

 

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

شوف تيفي المغرب داعش ‘رهاب فرنسا .

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

كل التعليقات الموجودة على الموقع لا تعبر عن رأينا أو وجهة نظرنا.ونحن غير مسؤولون قانونياً عن التعليقات غير اللائقة، فالمستخدم هو المسؤول الأول والأخير عن التعليقات التي يكتبها وهي تعكس وجهة نظره فقط. يرجى العلم أن التعليقات تراجع أوتوماتيكياً وتتم إزالة العبارات غير اللائقة.


إقرأ أيضا

من باريس.. سائحة تتتحدث عن حادث إطلاق النار الإرهابي بعدما حجزتهم الشرطة الفرنسية بـZara خوفا على سلامتهم | دولي

من باريس.. سائحة تتتحدث عن حادث إطلاق النار الإرهابي بعدما حجزتهم الشرطة الفرنسية بـZara خوفا على سلامتهم

عاجل: الشخص الذي أطلق النار على الشرطة في باريس قُتل | دولي

عاجل: الشخص الذي أطلق النار على الشرطة في باريس قُتل

عاجل.. قوات الأمن الفرنسية تداهم منزل منفذ اعتداء باريس | دولي

عاجل.. قوات الأمن الفرنسية تداهم منزل منفذ اعتداء باريس

عاجل..تنظيم الدولة الإسلامية يعلن مسؤوليته عن هجوم باريس ويكشف عن هوية منفذ الهجوم | دولي

عاجل..تنظيم الدولة الإسلامية يعلن مسؤوليته عن هجوم باريس ويكشف عن هوية منفذ الهجوم

إعلانات
﻿

أحدث حلقات برنامجنا

شوف الصحافة : اعتقال دركي ابتز برلمانيا في 50 مليونا | شوف الصحافة
منذ 28 دقيقة

شوف الصحافة : اعتقال دركي ابتز برلمانيا في 50 مليونا

خبر اليوم : جماهير كازابلانكا غاضبة بسبب تذاكر الديربي | خبر اليوم

خبر اليوم : جماهير كازابلانكا غاضبة بسبب تذاكر الديربي

عبد العزيز برادة يسجل هدف عالمي ويقود فريقه لنهائي كأس الإمارات | قنوات أخرى

عبد العزيز برادة يسجل هدف عالمي ويقود فريقه لنهائي كأس الإمارات

بالفيديو : ميساج قاسح بزاف لإدريس لشكر من أمام مقر الاتحاد الاشتراكي | خارج البلاطو

بالفيديو : ميساج قاسح بزاف لإدريس لشكر من أمام مقر الاتحاد الاشتراكي

إعلانات
﻿

آخر المستجدات

عاجل:تنظيم الدولة الاسلامية يعلن عن اسم منفذ هجوم باريس | دولي
منذ 53 دقيقة

عاجل:تنظيم الدولة الاسلامية يعلن عن اسم منفذ هجوم باريس

عاجل..المصالح الأمنية تعثر على سيارة الشرطة المسروقة بمنطقة بوسكورة بالبيضاء..وهذا عدد المتورطين في سرقتها | حوادث و حقوق

عاجل..المصالح الأمنية تعثر على سيارة الشرطة المسروقة بمنطقة بوسكورة بالبيضاء..وهذا عدد المتورطين

عاجل..المصالح الأمنية تطارد سيارة بارتنير المسروقة والتابعة للشرطة في هذه اللحظات | حوادث و حقوق

عاجل..المصالح الأمنية تطارد سيارة '' بارتنير '' المسروقة والتابعة للشرطة في هذه اللحظات

عاجل..استنفار أمني بعد سرقة سيارة بارتنير تابعة للشرطة بالبيضاء..وهذه هي التفاصيل | حوادث و حقوق

عاجل..استنفار أمني بعد سرقة سيارة ''بارتنير'' تابعة للشرطة بالبيضاء..وهذه هي التفاصيل

﻿ ﻿
أمس 14:13 GMT

عاجل: و رسميا ..هذه حقيقة الزيادة في ثمن البوطا و السكر و الدقيق

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2017.