عاجل:تنظيم الدولة الاسلامية يعلن عن اسم منفذ هجوم باريس ﻿

بعدما كشف تنظيم داعش الإرهابي عن مسؤوليته عن هجوم باريس الذي أسفر عن مقتل شرطي على جادة الشانزيليزيه في العاصمة .الفرنسية ،قالت الشرطة إن ''منفذ الهجوم في منطقة الشانزيليزيه وسط باريس هو أبو يوسف

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بعدما كشف تنظيم داعش الإرهابي عن مسؤوليته عن هجوم باريس الذي أسفر عن مقتل شرطي على جادة الشانزيليزيه في العاصمة .الفرنسية ،قالت الشرطة إن "منفذ الهجوم في منطقة الشانزيليزيه وسط باريس هو أبو يوسف البلجيكي وهو أحد مقاتلي داعش"

وكان الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند قد أعلن أن هناك "خيوطا إرهابية" وراء الاعتداء.

وقال في بيان بثه التلفزيون إن اجتماعا أمنيا طارئا سيعقد الجمعة بحضور كبار مسؤولي المخابرات والدفاع.

وتعهد هولاند بأن السلطات ستكون في حالة "تيقظ قصوى" خلال الانتخابات الرئاسية التي سينظم الدور الأول منها الأحد.

وأعلنت مصادر قريبة من التحقيق أن السلطات كانت تجري تحقيقا في إطار الإرهاب حول مطلق النار بعد أن عبر عن نيته قتل عناصر من الشرطة.

وكانت عملية مداهمة منزل مطلق النار لا تزال جارية في منطقة سين-إي-مارن في الضاحية الباريسية، وهو صاحب وثيقة تسجيل السيارة المستخدمة في الاعتداء.