عاجل..المصالح الأمنية تعثر على سيارة الشرطة المسروقة بمنطقة بوسكورة بالبيضاء..وهذا عدد المتورطين في سرقتها ﻿

علمت ''شوف تيفي'' أن المصالح الأمنية، تمكنت قبل قليل من إيقاف سيارة ''بارتنير'' المسروقة التابعة للشرطة، بسد قضائي ''باراج'' يوجد بمنطقة بوسكورة بمدينة الدار البيضاء.

"شوف تيفي"

علمت "شوف تيفي" أن المصالح الأمنية، تمكنت قبل قليل من إيقاف سيارة "بارتنير" المسروقة التابعة للشرطة، بسد قضائي "باراج" يوجد بمنطقة بوسكورة بمدينة الدار البيضاء.

وحسب مصدر "شوف تيفي" فإن المصالح الأمنية أوقفت شخصا كان داخل السيارة في حين ما تزال الأبحاث جارية لإيقاف شريكه الذي ترجل من السيارة وفر إلى وجهة غير معلومة، موضحا أن سيارة الشرطة المسروقة تابعة لمصلحة حوادث السير يعمل بها شرطي معاين "كونسطاطور".

وأوضح المصدر ذاته أن المصالح الأمنية وفور توصلها بمعلومات تفيد بوجود السيارة التابعة لها على مستوى منطقة عزبان، قامت بالتحرك واستنفرت عناصرها، ما مكنها من إيقافها بمنطقة بوسكورة.