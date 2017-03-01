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عاجل..المصالح الأمنية تطارد سيارة '' بارتنير '' المسروقة والتابعة للشرطة في هذه اللحظات

بتاريــخ : 21 أبريل 2017 / 00:40 عاجل..المصالح الأمنية تطارد سيارة بارتنير المسروقة والتابعة للشرطة في هذه اللحظات | حوادث و حقوق
عاجل..المصالح الأمنية تطارد سيارة '' بارتنير '' المسروقة والتابعة للشرطة في هذه اللحظات
علمت ''شوف تيفي'' أن المصالح الأمنية، تطارد في هذه اللحظات سيارة ''البارتنير'' المسروقة التابعة للشرطة على مستوى طريق الجديدة وبالتحديد بمنطقة عزبان القريبة من حي ليساسفة بالبيضاء.

"شوف تيفي"

علمت "شوف تيفي" أن المصالح الأمنية، تطارد في هذه اللحظات سيارة "البارتنير" المسروقة التابعة للشرطة على مستوى طريق الجديدة وبالتحديد بمنطقة عزبان القريبة من حي ليساسفة بالبيضاء.

وكان مصدر "شوف تيفي" قد أكد أن مدينة الدار البيضاء، تعرف حالة استنفار أمني قصوى وانتشارا كبيرا لرجال الأمن، عقب سرقة سيارة شرطة تحمل لوحة ترقيمها الرقم "163-011- ش".

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي المصالح الأمنية ليساسفة طريق الجديدة

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