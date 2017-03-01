عاجل..استنفار أمني بعد سرقة سيارة ''بارتنير'' تابعة للشرطة بالبيضاء..وهذه هي التفاصيل ﻿

علمت ''شوف تيفي'' من مصدر خاص أن مدينة الدارالبيضاء تعرف في هذه اللحظات حالة استنفار أمني قصوى، وانتشارا كبيرا لرجال الأمن بمختلف تلاوينهم عقب سرقة سيارة ''بارتنير'' تابعة للشرطة.

"شوف تيفي"

علمت "شوف تيفي" من مصدر خاص أن مدينة الدارالبيضاء تعرف في هذه اللحظات حالة استنفار أمني قصوى، وانتشارا كبيرا لرجال الأمن بمختلف تلاوينهم عقب سرقة سيارة "بارتنير" تابعة للشرطة.

وحسب المصدر ذاته فإن لوحة ترقيم سيارة الشرطة المسروقة تحمل الرقم "163-011- ش"، موضحا بأن عملية البحث عن "البارتنير" تجرى في هذه اللحظات على قدم وساق، وقد نسقت المصالح الأمنية مع أصحاب سيارات الأجرة من أجل المساعدة في هذه العملية.

وأوضح ذات المصدر أن المعطيات الأولى الغير مؤكدة، تشير إلى أن هناك احتمالا كبيرا لقيام مجهولين بسرقة سيارة الشرطة من أحد محلات "الميكانيك" الموجودة على مستوى منطقة 2 مارس بالبيضاء.