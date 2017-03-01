عاجل: الشخص الذي أطلق النار على الشرطة في باريس قُتل ﻿

في جديد الهجوم الذي استهدف فرنسا مساء يومه الخميس، أن الشرطة أعلنت في هذه الأثناء سيطرتها على'' منفذ الهجوم على عناصرها في باريس.

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في جديد الهجوم الذي استهدف فرنسا مساء يومه الخميس، أن الشرطة أعلنت في هذه الأثناء سيطرتها على" منفذ الهجوم على عناصرها في باريس.

قال مصدر بالشرطة إن شرطيا قتل وأصيب آخر في واقعة إطلاق نار في وسط باريس.

وأضاف المصدر أن الشخص الذي أطلق النار على الشرطة عند شارع الشانزليزيه، أحد أكثر الشوارع شهرة في العالم، قُتل.

وقالت الشرطة إن الواقعة "عمل إرهابي" على الأرجح. ودعت السلطات الجماهير إلى الابتعاد عن المنطقة.

وشاهد مراسل من رويترز طائرة هليكوبتر تحلق فوق وسط باريس في إطار متابعة عملية الشرطة فيما يبدو.