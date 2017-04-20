الموت يفجع الممثل المغربي البشير واكين ﻿

كشف الفنان المغربي البشير واكين في صفحته الرسمية بالفايسبوك قبل قليل، أن زوج أخته قد وافته المنية بأحد المصحات بالدار البيضاء، حيث قال في تدوينته ''بلغني الآن وفاة زوج أختي بإحدى المصحات بالبيضاء

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كشف الفنان المغربي البشير واكين في صفحته الرسمية بالفايسبوك قبل قليل، أن زوج أخته قد وافته المنية بأحد المصحات بالدار البيضاء، حيث قال في تدوينته "بلغني الآن وفاة زوج أختي بإحدى المصحات بالبيضاء .انا لله وانا اليه راجعون".

وتلقى الفنان المغربي الكثير من تعليقات متابعيه، الذين آزروه في هذا المصاب الجلل ، متمنين للراحل المغفرة والرحمة، وإنا لله وإنا إليه راجعون.

جدير بالذكر أن البشير واكين من النجوم المغاربة، الذي شارك في عدة أعمال أبرزها سلسلة "دار الورثة" والفيلم السينمائي المغربي "سوطو فويس" بجانب الراحل محمد البسطاوي والمتألق محمد خيي، والقائمة طويلة جدا.