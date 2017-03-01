عاجل.. قوات الأمن الفرنسية تداهم منزل منفذ اعتداء باريس ﻿

كشفت وكالة فرانس بريس من خلال مصادر قريبة من التحقيق حول إطلاق النار الذي وقع مساء الخميس في الشانزيليزيه بباريس وأدى إلى مقتل شرطي، أن السلطات كانت تجري تحقيقا في إطار الإرهاب حول مطلق النار بعد

"شوف تيفي"

كشفت وكالة فرانس بريس من خلال مصادر قريبة من التحقيق حول إطلاق النار الذي وقع مساء الخميس في الشانزيليزيه بباريس وأدى إلى مقتل شرطي، أن السلطات كانت تجري تحقيقا في إطار الإرهاب حول مطلق النار بعد أن عبر عن نيته قتل عناصر من الشرطة.

وأكدت الوكالة الفرنسية أن عملية مداهمة منزل مطلق النار لا تزال جارية مساء الخميس في منطقة سين-إي-مارن في الضاحية الباريسية، وهو صاحب وثيقة تسجيل السيارة المستخدمة في الاعتداء.

جدير بالذكر أن الشرطة الفرنسية، قتلت منفذ الهجوم خلال عملية إطلاق النار.