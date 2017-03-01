عاجل..تنظيم الدولة الإسلامية يعلن مسؤوليته عن هجوم باريس ويكشف عن هوية منفذ الهجوم ﻿

أعلنت وكالة أعماق التابعة لتنظيم الدولة الإسلامية مسؤولية التنظيم عن هجوم وقع بوسط باريس اليوم الخميس وأسفر عن مقتل جندي وإصابة اثنين آخرين بجروح خطيرة.

"شوف تيفي"

أعلنت وكالة أعماق التابعة لتنظيم الدولة الإسلامية مسؤولية التنظيم عن هجوم وقع بوسط باريس اليوم الخميس وأسفر عن مقتل جندي وإصابة اثنين آخرين بجروح خطيرة.

وقالت الوكالة إن منفذ الهجوم يدعى أبو يوسف البلجيكي وإنه أحد مقاتلي الدولة الإسلامية.