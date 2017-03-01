هذا ما قرره أبرز مرشح في الانتخابات الرئاسية الفرنسية بعد إطلاق النار في باريس ﻿

قال المرشح الرئاسي الفرنسي المحافظ فرانسوا فيون إنه ألغى لقاء ضمن حملته الانتخابية كان مقررا غدا الجمعة بعد حادث إطلاق النار الذي وقع في باريس مساء اليوم وقتل فيه شرطي، وذلك حسب ما كشفت عنه وكالة

"شوف تيفي"

قال المرشح الرئاسي الفرنسي المحافظ فرانسوا فيون إنه ألغى لقاء ضمن حملته الانتخابية كان مقررا غدا الجمعة بعد حادث إطلاق النار الذي وقع في باريس مساء اليوم وقتل فيه شرطي، وذلك حسب ما كشفت عنه وكالة روتيرز قبل قليل.

وأوضحت الوكالة أن ملابسات واقعة إطلاق النار التي قتل فيها أيضا مهاجم لم تتضح حتى الآن.

تجدر الإشارة إلى أن الفرنسين سيتوجهون إلى صناديق الاقتراع يوم الأحد في الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية ومن المنتظر أن تختتم الحملة الانتخابية للمرشحين الأحد عشر غدا الجمعة.