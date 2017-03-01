الملك محمد السادس يقيم مأدبة عشاء على شرف المدعوين والمشاركين في الدورة ال12 للملتقى الدولي للفلاحة بالمغرب ترأسها الأمير مولاي رشيد ﻿

ترأس الأمير مولاي رشيد، اليوم الخميس بمشور الستينية-صهريج السواني بمكناس، مأدبة عشاء أقامها الملك محمد السادس، على شرف المدعوين والمشاركين في الدورة ال12 للملتقى الدولي للفلاحة بالمغرب.

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ترأس الأمير مولاي رشيد، اليوم الخميس بمشور الستينية-صهريج السواني بمكناس، مأدبة عشاء أقامها الملك محمد السادس، على شرف المدعوين والمشاركين في الدورة ال12 للملتقى الدولي للفلاحة بالمغرب.

ولدى وصوله، استعرض الأمير مولاي رشيد تشكيلة من القوات المساعدة أدت له التحية، قبل أن يتقدم للسلام على سموه رئيس الحكومة السيد سعد الدين العثماني، ووزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات السيد عزيز أخنوش، ووالي جهة فاس-مكناس السيد سعيد زنيبر.

كما تقدم للسلام على سموه رئيس مجلس جهة فاس مكناس السيد امحند العنصر، وعامل عمالة مكناس السيد عبد الغني الصبار، ورئيس مجلس عمالة مكناس السيد التهامي اللحكي، ورئيس الجماعة الحضرية لمكناس السيد عبد الله بوانو.

وتقدم أيضا للسلام على سموه رئيس بلدية مشور الستينية السيد محمد رؤوف الاسماعيلي، وباشا مشور الستينية السيد عبد الرحمان كريمي.

حضر هذه المأدبة إلى جانب رئيس الحكومة، رئيسا مجلسي النواب والمستشارين السيدان الحبيب المالكي وعبد الحكيم بن شماش، وبعض أعضاء الحكومة وممثلو السلك الدبلوماسي المعتمد بالرباط، وعدد من الشخصيات المدنية والعسكرية.

وترأس الأمير مولاي رشيد، بهذه المناسبة، حفل توزيع جوائز العلامات المميزة للمنشأ والجودة، المنتجات المحلية (07)، وأفضل وحدات الإنتاج الفلاحي برسم سنة 2017 (23)، وأفضل العارضين(10).