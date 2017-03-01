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عاجل ..''تنظيم الدولة الإسلامية'' يتبنى هجوم باريس

بتاريــخ : 20 أبريل 2017 / 22:56 عاجل ..تنظيم الدولة الإسلامية يتبنى هجوم باريس | دولي
عاجل ..''تنظيم الدولة الإسلامية'' يتبنى هجوم باريس
أكدت وكالة فرانس بريس اليوم الخميس أن تنظيم الدولة الإسلامية قد تبنى حادثة إطلاق النار بجادة ''الشانزيليزيه'' بباريس والتي أودت بحياة شرطي وإصابة إثنين فيما قتل المهاجم وفر زميله نحو مكان مجهول.

شوف تيفي

أكدت وكالة فرانس بريس اليوم الخميس أن تنظيم الدولة الإسلامية قد تبنى حادثة إطلاق النار بجادة ''الشانزيليزيه'' بباريس والتي أودت بحياة شرطي وإصابة إثنين فيما قتل المهاجم وفر زميله نحو مكان مجهول.

وحسب ذات المصادر، فالقاتل معروف لدى الشرطة الفرنسية، ومشكوك في إنتماءاته للتنظيمات الإرهابية، حيث قامت الشرطة قبل قليل باقتحام منزله الخاص.

أكد مسؤول أمني من العاصمة الفرنسية بباريس قبل قليل لقناة فرانس 24 أن المهاجم الذي قتل يشتبه في إنتمائه لجماعة إرهابية رغم ن وجود فرضية قوية أخرى وهي عملية سطو مسلح بجادة ''الشتنزيليزيه''.

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