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عاجل..بعد مقتل رجلي شرطة بباريس: الرئيس الفرنسي هولاند يرجح أن يكون الهجوم إرهابيا

بتاريــخ : 20 أبريل 2017 / 22:44 عاجل..بعد مقتل رجلي شرطة بباريس: الرئيس الفرنسي هولاند يرجح أن يكون الهجوم إرهابيا | دولي
عاجل..بعد مقتل رجلي شرطة بباريس: الرئيس الفرنسي هولاند يرجح أن يكون الهجوم إرهابيا
رجح الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند أن يكون الهجوم المسلح على رجال شرطة بمنطقة الشانزليزيه بباريس هجوما إرهابيا.

 

"شوف تيفي"

 

رجح الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند أن يكون الهجوم المسلح على رجال شرطة بمنطقة الشانزليزيه بباريس هجوما إرهابيا.

وقال هولند في كلمته أن محيط العملية يعرف تعزيزات أمنية كبيرة، معبرا في الوقت ذاته عن استنكاره الشديد لوقوع مثل هذه الأحداث.

تجدر الإشارة إلى أن هذا الهجوم خلف إلى حدود اللحظة مقتل رجلي شرطي تعرضا لإطلاق نار من سلاح شخص تم قتله من طرف رجال الشرطة.

 

 

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المغرب شوف تيفي الهجوم المسلح الشانزليزيه

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