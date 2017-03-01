 عاجل..الشرطة الفرنسية تصدر أمرا بالقبض على مشتبه به آخر في إطلاق نار في باريس ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

عاجل..الشرطة الفرنسية تصدر أمرا بالقبض على مشتبه به آخر في إطلاق نار في باريس | دولي

عاجل..الشرطة الفرنسية تصدر أمرا بالقبض على مشتبه به آخر في إطلاق نار في باريس

خاص.. بعد تنازل أسرة الزوجة.. ها بشحال حكموا على البوليسي لي قتل مرتو بالقرطاس فكــــازا | حوادث و حقوق

خاص.. بعد تنازل أسرة الزوجة.. ها بشحال حكموا على البوليسي لي قتل مرتو بالقرطاس فكــــازا

عاجل ..هذا ما قاله الرئيس الأمريكي ترامب بعد عملية إطلاق النار في فرنسا | دولي

عاجل ..هذا ما قاله الرئيس الأمريكي ترامب بعد عملية إطلاق النار في فرنسا

عاجل.. هذا ما كشفت عنه وزارة الداخلية الفرنسية بخصوص الهجوم المسلح الذي استهدف باريس | دولي

عاجل.. هذا ما كشفت عنه وزارة الداخلية الفرنسية بخصوص الهجوم المسلح الذي استهدف باريس

عاجل: وفاة شرطي آخر متأثرا بجراحه في واقعة إطلاق النار بباريس | دولي

عاجل: وفاة شرطي آخر متأثرا بجراحه في واقعة إطلاق النار بباريس

عاجل...إطلاق نار جديد بالشانزيليزيه وإرتفاع عدد القتلى بباريس | دولي

عاجل...إطلاق نار جديد ''بالشانزيليزيه'' وإرتفاع عدد القتلى بباريس

عاجل: إطلاق نار آخر بموقع جديد قرب الشانزليزيه بباريس | دولي

عاجل: إطلاق نار آخر بموقع جديد قرب الشانزليزيه بباريس

دوزيم تحقق مرة أخرى رقما قياسيا في نسبة مشاهدة جزيرة الكنز بحضور صفاء وهناء.. البوخاري.. موس ماهر وحسن فاتح وها شحال تابعوها ! | ثقافة و فنون

''دوزيم'' تحقق مرة أخرى رقما قياسيا في نسبة مشاهدة ''جزيرة الكنز'' بحضور ''صفاء وهناء''.. البوخاري.. موس

عاجل..سرقة مسلحة وراء عملية إطلاق النار بباريس | دولي

عاجل..سرقة مسلحة وراء عملية إطلاق النار بباريس

أهذا كل ما نستحقه كمغاربة؟

عاجل..الشرطة الفرنسية تصدر أمرا بالقبض على مشتبه به آخر في إطلاق نار في باريس

بتاريــخ : 20 أبريل 2017 / 22:38 عاجل..الشرطة الفرنسية تصدر أمرا بالقبض على مشتبه به آخر في إطلاق نار في باريس | دولي
عاجل..الشرطة الفرنسية تصدر أمرا بالقبض على مشتبه به آخر في إطلاق نار في باريس
كشفت وكالة رويترز عن حصولها على وثيقة تفيد أن الشرطة الفرنسية أصدرت أمرا بالقبض على مشتبه به ثانٍ في حادث إطلاق النار الذي قتل فيه شرطي واحد على الأقل وأصيب اثنان آخران بجروح خطيرة في شارع

"شوف تيفي"

 

كشفت وكالة رويترز عن حصولها على وثيقة تفيد أن الشرطة الفرنسية أصدرت أمرا بالقبض على مشتبه به ثانٍ في حادث إطلاق النار الذي قتل فيه شرطي واحد على الأقل وأصيب اثنان آخران بجروح خطيرة في شارع الشانزليزيه بباريس مساء اليوم الخميس.

وأوضحت الوكالة البريطانية أن أمر الاعتقال، يشير إلى أن الرجل المطلوب وصل إلى فرنسا بالقطار قادما من بلجيكا.

 

 

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

المغرب شوف تيفي باريس بريطانيا وثيقة روتيرز الشرطة الفرنسية

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

كل التعليقات الموجودة على الموقع لا تعبر عن رأينا أو وجهة نظرنا.ونحن غير مسؤولون قانونياً عن التعليقات غير اللائقة، فالمستخدم هو المسؤول الأول والأخير عن التعليقات التي يكتبها وهي تعكس وجهة نظره فقط. يرجى العلم أن التعليقات تراجع أوتوماتيكياً وتتم إزالة العبارات غير اللائقة.


إقرأ أيضا

عاجل ..هذا ما قاله الرئيس الأمريكي ترامب بعد عملية إطلاق النار في فرنسا | دولي

عاجل ..هذا ما قاله الرئيس الأمريكي ترامب بعد عملية إطلاق النار في فرنسا

عاجل.. هذا ما كشفت عنه وزارة الداخلية الفرنسية بخصوص الهجوم المسلح الذي استهدف باريس | دولي

عاجل.. هذا ما كشفت عنه وزارة الداخلية الفرنسية بخصوص الهجوم المسلح الذي استهدف باريس

عاجل: وفاة شرطي آخر متأثرا بجراحه في واقعة إطلاق النار بباريس | دولي

عاجل: وفاة شرطي آخر متأثرا بجراحه في واقعة إطلاق النار بباريس

عاجل...إطلاق نار جديد بالشانزيليزيه وإرتفاع عدد القتلى بباريس | دولي

عاجل...إطلاق نار جديد ''بالشانزيليزيه'' وإرتفاع عدد القتلى بباريس

إعلانات
﻿

أحدث حلقات برنامجنا

فيديو حصري من باريس..بعد إطلاق النار و مقتل شرطيين..البوليس حابسين المواطنين فـZara | قنوات أخرى
منذ 25 دقيقة

فيديو حصري من باريس..بعد إطلاق النار و مقتل شرطيين..البوليس حابسين المواطنين فـZara

في أول خروج إعلامي له بعد وفاة ابن أخيه..الفنان رشيد العباسي يكشف لشوف تيفي كيف قتل ولد لفشوش ابن أخيه بالرباط بسيارة بورش | خارج البلاطو

في أول خروج إعلامي له بعد وفاة ابن أخيه..الفنان رشيد العباسي يكشف لشوف تيفي كيف قتل ولد لفشوش ابن أخيه بالرباط بسيارة ''بورش''

فيديو | في نشرة خاصة اليوم الخميس.. هذا ما أعلنته مديرية الأرصاد الجوية | قنوات أخرى

فيديو | في نشرة خاصة اليوم الخميس.. هذا ما أعلنته مديرية الأرصاد الجوية

فيديو | خولة بنعمران تبدع في أغنية مرني لحسين الجسمي | قنوات أخرى

فيديو | خولة بنعمران تبدع في أغنية ''مرني'' لحسين الجسمي

إعلانات
﻿

آخر المستجدات

عاجل..الشرطة الفرنسية تصدر أمرا بالقبض على مشتبه به آخر في إطلاق نار في باريس | دولي
منذ 7 دقائق

عاجل..الشرطة الفرنسية تصدر أمرا بالقبض على مشتبه به آخر في إطلاق نار في باريس

خاص.. بعد تنازل أسرة الزوجة.. ها بشحال حكموا على البوليسي لي قتل مرتو بالقرطاس فكــــازا | حوادث و حقوق

خاص.. بعد تنازل أسرة الزوجة.. ها بشحال حكموا على البوليسي لي قتل مرتو بالقرطاس فكــــازا

عاجل ..هذا ما قاله الرئيس الأمريكي ترامب بعد عملية إطلاق النار في فرنسا | دولي

عاجل ..هذا ما قاله الرئيس الأمريكي ترامب بعد عملية إطلاق النار في فرنسا

عاجل.. هذا ما كشفت عنه وزارة الداخلية الفرنسية بخصوص الهجوم المسلح الذي استهدف باريس | دولي

عاجل.. هذا ما كشفت عنه وزارة الداخلية الفرنسية بخصوص الهجوم المسلح الذي استهدف باريس

﻿ ﻿
اليوم 14:13 GMT

عاجل: و رسميا ..هذه حقيقة الزيادة في ثمن البوطا و السكر و الدقيق

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2017.