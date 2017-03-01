عاجل..الشرطة الفرنسية تصدر أمرا بالقبض على مشتبه به آخر في إطلاق نار في باريس ﻿

"شوف تيفي"
كشفت وكالة رويترز عن حصولها على وثيقة تفيد أن الشرطة الفرنسية أصدرت أمرا بالقبض على مشتبه به ثانٍ في حادث إطلاق النار الذي قتل فيه شرطي واحد على الأقل وأصيب اثنان آخران بجروح خطيرة في شارع الشانزليزيه بباريس مساء اليوم الخميس.
وأوضحت الوكالة البريطانية أن أمر الاعتقال، يشير إلى أن الرجل المطلوب وصل إلى فرنسا بالقطار قادما من بلجيكا.
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