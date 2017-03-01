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خاص.. بعد تنازل أسرة الزوجة.. ها بشحال حكموا على البوليسي لي قتل مرتو بالقرطاس فكــــازا

بتاريــخ : 20 أبريل 2017 / 22:18 خاص.. بعد تنازل أسرة الزوجة.. ها بشحال حكموا على البوليسي لي قتل مرتو بالقرطاس فكــــازا | حوادث و حقوق
خاص.. بعد تنازل أسرة الزوجة.. ها بشحال حكموا على البوليسي لي قتل مرتو بالقرطاس فكــــازا
علمت ''شوف تيفي'' من مصدر مطلع أن غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء أسدلت أمس الأربعاء الستار على ملف الشرطي قاتل زوجته بمسدسه الوظيفي، وحكمت عليه بالسجن 15 سنة نافذة.

شوف تيفي

علمت "شوف تيفي" من مصدر مطلع أن غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء أسدلت أمس الأربعاء الستار على ملف الشرطي قاتل زوجته بمسدسه الوظيفي، وحكمت عليه بالسجن 15 سنة نافذة.

وأكد المصدر ذاته أنه الشرطي أكد أمام القاضي أنه لم يكن ينوي قتل زوجته، ورغم أن أسرة الزوجة تنازلت عن الدعوى، إلا أن الهيئة القضائية أصدرت في حقه هذا الحكم، بعدما تم تكييف القضية من قتل عمد إلى جناية القتل عن طريق الخطأ دون نية إحداثه.

وكان شجار قد وقع بين القاتل والقتيلة، في الوقت الذي كان البوليسي يحمل مسدسه، إلا أن أصابعه خانته وضغطت على زر "الفردي" الذي انطلقت منه رصاصة طائشة أردت الزوجة قتيلة في مكانها.

 

 

 

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قتل حكم ابتدائية محكمة

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