عاجل ..هذا ما قاله الرئيس الأمريكي ترامب بعد عملية إطلاق النار في فرنسا ﻿

"شوف تيفي"
قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إن إطلاق النار الذي سجل مساء الخميس في باريس في جادة الشانزيليزيه وقتل خلاله شرطيين أنه شبه "اعتداء إرهابي "، مقدما "تعازيه للشعب الفرنسي".
وحسب وكالة فرانس بريس وردا قال ترامب خلال مؤتمر صحافي مشترك مع رئيس الوزراء الايطالي باولو جنتيليوني في البيت الأبيض "إنه أمر رهيب حقا يحصل في العالم اليوم. يبدو أنه اعتداء إرهابي".
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