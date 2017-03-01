عاجل.. هذا ما كشفت عنه وزارة الداخلية الفرنسية بخصوص الهجوم المسلح الذي استهدف باريس ﻿

"شوف تيفي"
قال بيير هنري برانديه المتحدث باسم وزارة الداخلية الفرنسية اليوم الخميس إن ضباط شرطة جرى استهدافهم عن عمد في إطلاق نار في شارع الشانزليزيه في باريس لكن من المبكر جدا الحديث عن الدافع وراء الحادث، وذلك حسب ما كشفت عنه وكالة رويتز.
وذكرت مصادر للوكالة البريطانية في وقت سابق أن إطلاق النار ربما كان ضمن محاولة لسطو مسلح.
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