عاجل: وفاة شرطي آخر متأثرا بجراحه في واقعة إطلاق النار بباريس ﻿

شوف تيفي:
قال مصدر بالشرطة إن شرطيا آخر توفي متأثرا بجراحه عندما أطلق مهاجم الرصاص في وسط باريس مساء اليوم الخميس.
وقالت الشرطة إن حملة مداهمة تجري في منزل المهاجم بشرق باريس الذي قتل بعد أن أطلق النار على الشرطة في شارع الشانزليزيه. وقتل شرطي في الحال وتوفي الآخر في وقت لاحق.
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