عاجل...إطلاق نار جديد ''بالشانزيليزيه'' وإرتفاع عدد القتلى بباريس ﻿

أكد مسؤول أمني من العاصمة الفرنسية بباريس قبل قليل لقناة فرانس 24 أن المهاجم الذي قُتل يشتبه في إنتمائه لجماعة إرهابية رغم أن وجود فرضية قوية أخرى وهي عملية سطو مسلح بجادة ''الشانزيليزيه''.





بوليتيك

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أكد مسؤول أمني من العاصمة الفرنسية بباريس قبل قليل لقناة فرانس 24 أن المهاجم الذي قُتل يشتبه في إنتمائه لجماعة إرهابية رغم أن وجود فرضية قوية أخرى وهي عملية سطو مسلح بجادة ''الشانزيليزيه''.



وأضاف ذات المصدر عن سماع دوي إطلاق نار كثيف بتقاطع شارع ''فيرني'' مع جادة ''الشانزيليزيه'' أعقبه إنزال كثيف لرجال الأمن شاهرين أسلحتهم.

وأفاد ذات المصدر عن وفاة شرطي ثاني متأثرا بجروحه ليرتفع عدد القتلى في صفوف الأمن إلى ضحيتين فيما توفي أحد المشتبهين بهم فيما رفاقه مازالو فارين.