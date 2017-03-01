عاجل: إطلاق نار آخر بموقع جديد قرب الشانزليزيه بباريس ﻿

شوف تيفي:
في جديد الهجوم الذي استهدف فرنسا مساء يومه الخميس، تحدثت الشرطة الفرنسية قبل قليل ،عن إطلاق نار آخر بموقع جديد قرب الشانزليزيه بباريس.
وقال مصدر بالشرطة إن شرطيا قتل وأصيب آخر في واقعة إطلاق نار في وسط باريس.
وأضاف المصدر أن الشخص الذي أطلق النار على الشرطة عند شارع الشانزليزيه، أحد أكثر الشوارع شهرة في العالم، قُتل.
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