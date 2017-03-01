''دوزيم'' تحقق مرة أخرى رقما قياسيا في نسبة مشاهدة ''جزيرة الكنز'' بحضور ''صفاء وهناء''.. البوخاري.. موس ماهر وحسن فاتح وها شحال تابعوها ! ﻿

شوف تيفي
ونحن على مشارف الشهر الفضيل الذي تشتد فيه المنافسة بين القناتين ''الأولى'' و''الثانية''، لجلب أكبر عدد ممكن من المشاهدين، كشفت قناة عين السبع عن رقم جديد وصل إليه أول مرة برنامج ''جزيرة الكنز'' الذي وصل إلى 6.2 مليون مشاهدة مباشرة.
وتابع هذا العدد الكبير من المشاهدين الحلقة المعنية بالأمر التي حضر فيها كل من الفنانين صفاء وهناء، طارق البخاري، موس ماهر والإعلامي حسن فاتح، الذين أبصموا على حلقة متميزة.
يشار إلى أن البرنامج في موسمه الثالث عرف تغييرات مهمة، أخرجته من نمطيته وتم إضافة لعب وتحديات أخرى أكثر صعوبة، يواجهها ضيوف رشيد العلالي وهشام مسرار.
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