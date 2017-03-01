عاجل..سرقة مسلحة وراء عملية إطلاق النار بباريس ﻿

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أكد مسؤول أمني من العاصمة الفرنسية بباريس قبل قليل لقناة فرانس 24 عن وجود فرضية قوية أخرى وهي عملية سطو مسلح في ساحة "الشانزيليزيه".
وحسب ذات المصدر، فسيارة الشرطة لاحقت المشتبه بهم، الذين بادلوا سيارة الشرطة بإطلاق النار، ليدخل الطرفين في إشتباكات مسلحة أسفرت عن مقتل شرطي وإصابة إثنين ، فيما قتل أحد المشتبه بهم فيما زميليه مازالا في حالة فرار.
وطالبت الشرطة قبل قليل، جميع المواطنين بإخلاء المكان فورا مع تحليق للطائرات فوق "الشانزيليزيه"، حيث أن الحي المذكور يعتبر من المناطق المعروفة سياحيا وإقتصاديا ما يقوي فرضية السرقة المسلحة.
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