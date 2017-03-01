عاجل...الأمن يخلي شارع ''الشانزليزيه '' بباريس بعد إختباء مشتبه بهم في عملية إطلاق النار ﻿

أكد مسؤول أمني من العاصمة الفرنسية بباريس قبل قليل لقناة فرانس 24 عن وفاة شخصين وجرح شرطيين جراء حادث إطلاق النار بأشهر شارع في باريس ''الشانزيليزيه ''.





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أكد مسؤول أمني من العاصمة الفرنسية بباريس قبل قليل لقناة فرانس 24 عن وفاة شخصين وجرح شرطيين جراء حادث إطلاق النار بأشهر شارع في باريس ''الشانزيليزيه ''.



وحسب ذات المصدر، فالمشتبه به الرئيسي الذي أطلق النار في إتجاه الشرطة توفي على الفور، فيما القتيل الثاني هو شرطي إشتبك مع المشتبه به رفقة زميلين له مازالت وضعيتهما الصحية متدهورة، حيث أطلق مجموعة من الأشخاص النار في إتجاه رجال الشرطة.



وأفاد ذات المصدر، أن المعطيات الأولية تشير إلى إمكانية وصف هجوم إطلاق النار ''بالعمل الإرهابي'' نظرا لتبادل المشتبه بهم إطلاق النار مع الشرطة لدقائق قبل وفاة المشتبه به الرئيسي.



وأضاف ذات المصدر، أن الشرطة الفرنسية كانت على إستعداد كبير لوجود معلومات بوجود إعتداءات وشيكة وهو ما يؤكده زيادة رجال الأمن لحراسة المرشحين لللإنتخابات الرئاسية.





