آيت العريف قصة مأساوية للاعب كبير تسائل المسؤولين الرياضيين بالمغرب بعد أن قرر الدخول '' مكرها'' إلى أرض الوطن وتسليم نفسه للشرطة من أجل اعتقاله...هل من منقذ ؟ ﻿

مأساة حقيقية يعيشها اللاعب الدولي المغربي السابق عبد الحق أيت العريف، الذي اختار ''مكرها '' أن يغادر المغرب مَنفيا بدولة الإمارات بعد أن تقطعت به جميع السبل، لما تعرض لعملية نصب كبيرة من قبل جزائري،



شوف تيفي



مأساة حقيقية يعيشها اللاعب الدولي المغربي السابق عبد الحق أيت العريف، الذي اختار ''مكرها '' أن يغادر المغرب مَنفيا بدولة الإمارات بعد أن تقطعت به جميع السبل، لما تعرض لعملية نصب كبيرة من قبل جزائري، تسبب في ملاحقته قضائيا بسبب '' شيكات بدون رصيد''، فيما لاذ الجزائري بالفرار إلى وجهة مجهولة، حين أوقع آيت العريف في فخ ما زال يدفع تبعاته إلى اليوم.

قضية آيت العريف التي تُسائل المسؤولين القائمين على الشأن الرياضي بالمملكة، من وزير الشباب والرياضة، ورئيس الجامعة الملكية لكرة القدم، ورؤساء الأندية التي كرس نفس اللاعب جزءا كبيرا من حياته وساهم في الكثير من منجزاتها ومثًل المغرب في مجموعة من الدوريات خارج الوطن أحسن تمثيل، كما عاشت معه الجماهير البيضاوية سواء الرجاوية أو الودادية أبهى الأيام حين كان يحمل قميص الناديين كمتوسط ميدان في وقت سابق. كما تُسائل أيضا بقية المسؤولين الرياضيين الوطنيين، الذين أهملوا اللاعب الذي يعيش أحلك أيامه، رغم كل هذه الإنجازات التي سجلها في تاريخ كرة القدم الوطنية.

آيت العريف الذي مل من ''السجن الكبير'' الذي يعيش فيها حاليا، قرر الدخول إلى المغرب يوم السبت المقبل، أملا في أن يلتقي أمه المصابة بمرض '' السرطان'' ووالده الذي يعاني الأمرين بسبب مرض الضغط العصبي، الذي بدون شك أصيب به بسبب ما يمر منه فلذة كبده. إلا أن اللاعب مُهدد بأن يتم اعتقاله بمجرد أن تطأ قدمه التراب الوطني، بسبب شكايات وضعت ضده في قضية '' شيكات بدون رصيد''، تورط فيها دون علمه بذلك، من قبل المواطن الجزائري الذي استغل طيبوبته الذي عُرف بها بين معاريفه وأقربائه.

وحاول اللاعب، إنقاذ حياته ودفع ما يطالب به المشتكين، عبر خوض تجارب داخل أندية خليجية وماليزية، إلا أن كل المحاولات باءت بالفشل رغم تجربته الطويلة في عالم المستديرة، نتيجة نفسيته المتدهورة جراء ما يلاحقه من تبعات هذه القضية التي حولت حياته إلى جحيم لا يطاق.



وعبر لاعب ا والوداد والرجاء والمنتخب الوطني سابقا، غير ما مرة عن رغبته الجامحة للدخول إلى المملكة، من أجل ملاقاة والديه الذي فارقهما لسنوات طويلة، إلا أن هاجس الاعتقال جعله مترددا في اتخاذ قرار العودة، وحين مل من '' المنفى'' قرر الرجوع كيفما كانت العواقب.



وقد عرف عن إيت العريف، الذي أبهر كبار متتبعي الشأن الكروي بالبلاد بتقنياته الفنية العالية، وكذا أخلاقه العالية وشيمه الحميدة وسط من يعرفه من قريب أو بعيد.

كما أن والدي اللاعب قد ناشدوا الملك محمد السادس بالتدخل في قضية ابنهما الذي أصبح محروما من الدخول إلى التراب الوطني الذي دافع عنه في أكثر من مناسبة.









