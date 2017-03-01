سعد المجرد يحذف فيديو احتفاله خوفا من العودة لسجن فلوري ﻿

تفاجأ عشاق الفنان المغربي سعد المجرد اليوم الخميس، بحذف هذا الأخير فيديو احتفاله بمعانقة الحرية وخروجه من سجن فلوري الأسبوع الماضي، بعد أن حذف قبل ساعات جميع صوره الجديدة.

"شوف تيفي"

تفاجأ عشاق الفنان المغربي سعد المجرد اليوم الخميس، بحذف هذا الأخير فيديو احتفاله بمعانقة الحرية وخروجه من سجن فلوري الأسبوع الماضي، بعد أن حذف قبل ساعات جميع صوره الجديدة.

وعبر العديد من عشاق "المعلم" عن استغرابهم من حذف المجرد الفيديو من قناته على "اليوتوب"، بالرغم من تحقيقه لأكثر من 3 ملايين مشاهدة في أقل من أربعة أيام.

وعلاقة بالموضوع فإن مصدر "شوف تيفي" أكد أن المجرد سارع لحذف الفيديو والصور بأمر من محاميه موريتي خاصة بعد واقعة المعجبات بالمحكمة العليا حتى لا يتم استغلالها من طرف هيئة الدفاع عن "لورا بريول" التي قد تتقدم بملتمس آخر إلى العدالة الفرنسية تطالب من خلاله بإعادة المجرد لسجن فلوري بسبب خرقه لشروط السراح المؤقت.