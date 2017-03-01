عاجل: نايضة بفرنسا..مقتل شرطي وإصابة آخر في إطلاق نار بباريس ﻿

كشفت الشرطة الفرنسية،قبل قليل من يومه الخميس،أن شرطي فرنسي قتل وأصيب آخر، في حادث إطلاق نار بمنطقة الشانزليزيه السياحية الشهيرة وسط باريس في هجوم رجحت الشرطة أن يكون إرهابيا.

شوف تيفي:وكالات

كشفت الشرطة الفرنسية،قبل قليل من يومه الخميس،أن شرطي فرنسي قتل وأصيب آخر، في حادث إطلاق نار بمنطقة الشانزليزيه السياحية الشهيرة وسط باريس في هجوم رجحت الشرطة أن يكون إرهابيا.

وقال مصدر أمني لـ"رويترز"، إن شخصين مسلحين على الأقل نفذا الهجوم، أحدهما قتل على يد رجال الشرطة الذين ردوا على إطلاق النار فورا.

وأفادت وسائل إعلام فرنسية أن المهاجم استخدم رشاش "كلاشنيكوف" في هجومه.

وأشارت مراسلة "سكاي نيوز عربية" في باريس إلى تواجد أمني مكثف في شارع الشانزليزيه في باريس بعد الحادث، فيما انتشر جنود من الجيش الفرنسي في المنطقة.

وفرضت الشرطة طوقا أمنيا كبيرا على موقع الحادث، ومنعت المارة من الاقتراب من منطقة إطلاق النار.