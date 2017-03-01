إصابة 35 تلميذة بمؤسسة تعليمية بحالة هستيرية جماعية داخل مؤسسة تعليمية بخريبكة ﻿

في جديد واقعة دخول تلميذات في نوبات هستيرية بمؤسسة تعليمية بخريبكة فاجأة ودون سابق إنذار والتي نشرت ''شوف تيفي'' معطياتها الأولى، أكدت عمالة إقليم خريبكة إصابة 35 تلميذة، أمس الأربعاء، بحالة هستيرية

''شوف تيفي''+''و م ع''



في جديد واقعة دخول تلميذات في نوبات هستيرية بمؤسسة تعليمية بخريبكة فاجأة ودون سابق إنذار والتي نشرت ''شوف تيفي'' معطياتها الأولى، أكدت عمالة إقليم خريبكة إصابة 35 تلميذة، أمس الأربعاء، بحالة هستيرية جماعية من أصل 533 تلميذة وتلميذ يدرسون بالثانوية التأهيلية ابن تومرت بجماعة الكفاف، مشيرة إلى أن الأمر لا يتعلق بأي حالة مرض أو إصابات فيروسية ووبائية أو تسمم غذائي.

وأوضح بلاغ للعمالة، أن هذه الحالات تم استقبالها من طرف طاقم متخصص بالمستشفى الإقليمي الحسن الثاني بخريبكة على وجه السرعة، وأجريت لهن الفحوصات الضرورية، حيث تبين من خلالها أن الفتيات لا يعانين من أي مرض أو إصابات فيروسية ووبائية أو تسمم غذائي، وإنما يتعلق الأمر بهستريا جماعية، مضيفا أن المصابات قدمت لهن الإسعافات الأولية والفحوصات الضرورية وغادرن المستشفى إلا البعض منهن سيلتحقن عما قريب بذويهن.

وحسب المصدر ذاته فإن عامل إقليم خريبكة عبد اللطيف شدالي زار المصابات بالمستشفى الإقليمي الحسن الثاني للاطمئنان على أوضاعهن وحالاتهن الصحية، كما تتبع عن كثب كل المراحل الاستشفائية الواجب إتباعها في هذه الظروف الاستعجالية.

وأشار البلاغ إلى أنه تم تشكيل لجنة متعددة الأطراف، ضمت أطباء وأطرا من المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي والمديرية الإقليمية للفلاحة والمكتب الوطني للسلامة الصحية الغذائية ورجال السلطة، من أجل إجراء وتعميق البحوث التقنية والوبائية بالثانوية ودار الطالبة لتفادي إصابات جديدة.