 إصابة 35 تلميذة بمؤسسة تعليمية بحالة هستيرية جماعية داخل مؤسسة تعليمية بخريبكة ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

سعد المجرد يحذف فيديو احتفاله خوفا من العودة لسجن فلوري | ثقافة و فنون

سعد المجرد يحذف فيديو احتفاله خوفا من العودة لسجن فلوري

إرجاع هيكل ديناصور بحري إلى المغرب تم تهريبه إلى فرنسا | مجتمع

إرجاع هيكل ديناصور بحري إلى المغرب تم تهريبه إلى فرنسا

عاجل: نايضة بفرنسا..مقتل شرطي وإصابة آخر في إطلاق نار بباريس | دولي

عاجل: نايضة بفرنسا..مقتل شرطي وإصابة آخر في إطلاق نار بباريس

إصابة 35 تلميذة بمؤسسة تعليمية بحالة هستيرية جماعية داخل مؤسسة تعليمية بخريبكة | مجتمع

إصابة 35 تلميذة بمؤسسة تعليمية بحالة هستيرية جماعية داخل مؤسسة تعليمية بخريبكة

مقتل شرطي وإصابة آخرين في إطلاق نار في محيط شارع الشانزليزيه في #باريس | دولي

مقتل شرطي وإصابة آخرين في إطلاق نار في محيط شارع الشانزليزيه في #باريس

عاجل.. شوفو أشنو وْقع فباب مراكش بين شابة مغربية و مهاجرة من افريقيا جنوب الصحراء..تفاصيل خطيرة | حوادث و حقوق

عاجل.. شوفو أشنو وْقع فباب مراكش بين شابة مغربية و مهاجرة من افريقيا جنوب الصحراء..تفاصيل خطيرة

إيهاب أمير في صورة مثيرة رفقة صديقة سعد لمجرد الأجنبية لورا | ثقافة و فنون

إيهاب أمير في صورة مثيرة رفقة صديقة سعد لمجرد الأجنبية ''لورا''

مؤلم وبالصورة..الحرس المدني الإسباني يتسبب في وفاة مغربية بمعبر باب سبتة | مجتمع

مؤلم وبالصورة..الحرس المدني الإسباني يتسبب في وفاة مغربية بمعبر باب سبتة

بعد خروجه من السجن..3 فنانين مشهورين اتصلوا بسعد لمجرد ورفض إجابتهم | كاريكاتير شوف تيفي

بعد خروجه من السجن..3 فنانين مشهورين اتصلوا بسعد لمجرد ورفض إجابتهم

أهذا كل ما نستحقه كمغاربة؟

إصابة 35 تلميذة بمؤسسة تعليمية بحالة هستيرية جماعية داخل مؤسسة تعليمية بخريبكة

بتاريــخ : 20 أبريل 2017 / 20:43 إصابة 35 تلميذة بمؤسسة تعليمية بحالة هستيرية جماعية داخل مؤسسة تعليمية بخريبكة | مجتمع
إصابة 35 تلميذة بمؤسسة تعليمية بحالة هستيرية جماعية داخل مؤسسة تعليمية بخريبكة
في جديد واقعة دخول تلميذات في نوبات هستيرية بمؤسسة تعليمية بخريبكة فاجأة ودون سابق إنذار والتي نشرت ''شوف تيفي'' معطياتها الأولى، أكدت عمالة إقليم خريبكة إصابة 35 تلميذة، أمس الأربعاء، بحالة هستيرية

 

''شوف تيفي''+''و م ع''


في جديد واقعة دخول تلميذات في نوبات هستيرية بمؤسسة تعليمية بخريبكة فاجأة ودون سابق إنذار والتي نشرت ''شوف تيفي'' معطياتها الأولى، أكدت عمالة إقليم خريبكة إصابة 35 تلميذة، أمس الأربعاء، بحالة هستيرية جماعية من أصل 533 تلميذة وتلميذ يدرسون بالثانوية التأهيلية ابن تومرت بجماعة الكفاف، مشيرة إلى أن الأمر لا يتعلق بأي حالة مرض أو إصابات فيروسية ووبائية أو تسمم غذائي.

وأوضح بلاغ للعمالة، أن هذه الحالات تم استقبالها من طرف طاقم متخصص بالمستشفى الإقليمي الحسن الثاني بخريبكة على وجه السرعة، وأجريت لهن الفحوصات الضرورية، حيث تبين من خلالها أن الفتيات لا يعانين من أي مرض أو إصابات فيروسية ووبائية أو تسمم غذائي، وإنما يتعلق الأمر بهستريا جماعية، مضيفا أن المصابات قدمت لهن الإسعافات الأولية والفحوصات الضرورية وغادرن المستشفى إلا البعض منهن سيلتحقن عما قريب بذويهن.

وحسب المصدر ذاته فإن عامل إقليم خريبكة عبد اللطيف شدالي زار المصابات بالمستشفى الإقليمي الحسن الثاني للاطمئنان على أوضاعهن وحالاتهن الصحية، كما تتبع عن كثب كل المراحل الاستشفائية الواجب إتباعها في هذه الظروف الاستعجالية.

وأشار البلاغ إلى أنه تم تشكيل لجنة متعددة الأطراف، ضمت أطباء وأطرا من المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي والمديرية الإقليمية للفلاحة والمكتب الوطني للسلامة الصحية الغذائية ورجال السلطة، من أجل إجراء وتعميق البحوث التقنية والوبائية بالثانوية ودار الطالبة لتفادي إصابات جديدة.

 

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

المغرب شوف تيفي إقليم خريبكة إصابات فيروسية هستيريا الإسعافات الضرورية

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

كل التعليقات الموجودة على الموقع لا تعبر عن رأينا أو وجهة نظرنا.ونحن غير مسؤولون قانونياً عن التعليقات غير اللائقة، فالمستخدم هو المسؤول الأول والأخير عن التعليقات التي يكتبها وهي تعكس وجهة نظره فقط. يرجى العلم أن التعليقات تراجع أوتوماتيكياً وتتم إزالة العبارات غير اللائقة.


إقرأ أيضا

إرجاع هيكل ديناصور بحري إلى المغرب تم تهريبه إلى فرنسا | مجتمع

إرجاع هيكل ديناصور بحري إلى المغرب تم تهريبه إلى فرنسا

مؤلم وبالصورة..الحرس المدني الإسباني يتسبب في وفاة مغربية بمعبر باب سبتة | مجتمع

مؤلم وبالصورة..الحرس المدني الإسباني يتسبب في وفاة مغربية بمعبر باب سبتة

رسمـــيا:بعد اعتقاله..ولد لفشوش طاح و طَيح معاه خمسة ديال الأشخاص فيهم خــوه و رجال الأمن و صاحبو | مجتمع

رسمـــيا:بعد اعتقاله..ولد لفشوش طاح و طَيح معاه خمسة ديال الأشخاص فيهم خــوه و رجال الأمن و صاحبو

عاجل وحصري.. هذا هو الشخص اللي خرج على ولد لفشوش | مجتمع

عاجل وحصري.. هذا هو الشخص اللي خرج على ولد لفشوش

إعلانات
﻿

أحدث حلقات برنامجنا

في أول خروج إعلامي له بعد وفاة ابن أخيه..الفنان رشيد العباسي يكشف لشوف تيفي كيف قتل ولد لفشوش ابن أخيه بالرباط بسيارة بورش | خارج البلاطو
منذ 39 دقيقة

في أول خروج إعلامي له بعد وفاة ابن أخيه..الفنان رشيد العباسي يكشف لشوف تيفي كيف قتل ولد لفشوش ابن أخيه بالرباط بسيارة ''بورش''

فيديو | في نشرة خاصة اليوم الخميس.. هذا ما أعلنته مديرية الأرصاد الجوية | قنوات أخرى

فيديو | في نشرة خاصة اليوم الخميس.. هذا ما أعلنته مديرية الأرصاد الجوية

فيديو | خولة بنعمران تبدع في أغنية مرني لحسين الجسمي | قنوات أخرى

فيديو | خولة بنعمران تبدع في أغنية ''مرني'' لحسين الجسمي

جولة في المعرض الدولي للفلاحة بمكناس في اليوم الثالث..الزوار فرحانين | مال و أعمال

جولة في المعرض الدولي للفلاحة بمكناس في اليوم الثالث..الزوار فرحانين

إعلانات
﻿

آخر المستجدات

سعد المجرد يحذف فيديو احتفاله خوفا من العودة لسجن فلوري | ثقافة و فنون
منذ 9 دقائق

سعد المجرد يحذف فيديو احتفاله خوفا من العودة لسجن فلوري

إرجاع هيكل ديناصور بحري إلى المغرب تم تهريبه إلى فرنسا | مجتمع

إرجاع هيكل ديناصور بحري إلى المغرب تم تهريبه إلى فرنسا

عاجل: نايضة بفرنسا..مقتل شرطي وإصابة آخر في إطلاق نار بباريس | دولي

عاجل: نايضة بفرنسا..مقتل شرطي وإصابة آخر في إطلاق نار بباريس

إصابة 35 تلميذة بمؤسسة تعليمية بحالة هستيرية جماعية داخل مؤسسة تعليمية بخريبكة | مجتمع

إصابة 35 تلميذة بمؤسسة تعليمية بحالة هستيرية جماعية داخل مؤسسة تعليمية بخريبكة

﻿ ﻿
اليوم 14:13 GMT

عاجل: و رسميا ..هذه حقيقة الزيادة في ثمن البوطا و السكر و الدقيق

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2017.