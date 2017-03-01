عاجل.. شوفو أشنو وْقع فباب مراكش بين شابة مغربية و مهاجرة من افريقيا جنوب الصحراء..تفاصيل خطيرة ﻿

علمت'' شوف تيفي''، أن ساحة باب مراكش بمدينة الدار البيضاء عاشت قبل قليل من يومه الخميس ،على وقع شجار و مشادات بين شابة مغربية و مواطنة من جنوب الصحراء انتهت بنقل الشابة المغربية إلى مستعجلات مستشفى

شوف تيفي:م غ/ك ع

علمت" شوف تيفي"، أن ساحة باب مراكش بمدينة الدار البيضاء عاشت قبل قليل من يومه الخميس ،على وقع شجار و مشادات بين شابة مغربية و مواطنة من جنوب الصحراء انتهت بنقل الشابة المغربية إلى مستعجلات مستشفى الصوفي بالدار البيضاء.

و تعود تفاصيل الواقعة التي شهد عليها تُجار و زوار باب مراكش، حين قصدت الفتاة التي تبلغ من العمر 19 سنة المهاجرة الافريقية التي تمتهن الحلاقة بغرض حصولها على مواد تجميلية و بعد مشادات بين الإثنتين وعدم وصولهما إلى حل حول الثمن حسب الشهود، تطورت الأمور و وجهت المواطنة التي تنحدر من جنوب الصحراء ضربة قوية للفتاة المغربية بكرسي على رأسها لتسقط الأخيرة أرضا.

و بعد حلول الفرقة السياحية لمنطقة أمن أنفا، لمكان الحادث تم اقتياد المواطنة الافريقية إلى الدائرة الأمنية قصد تعميق البحث معهما بين نقلت سيارة للإسعاف الضحية إلى مستعجلات الصوفي بالدار البيضاء.





