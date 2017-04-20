إيهاب أمير في صورة مثيرة رفقة صديقة سعد لمجرد الأجنبية ''لورا'' ﻿

نشرت ''لورا فريسون'' نجمة الاستعراض التي خطفت الأضواء في كليب أغنية ''غلطانة'' للمعلم ''سعد لمجرد'' ،صورة لها مع النجم المغربي ''إيهاب أمير'' عبر حسابها على الفايسبوك و هما يستعدان لتظاهرة ''قفطان 2017'' و

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نشرت ''لورا فريسون'' نجمة الاستعراض التي خطفت الأضواء في كليب أغنية ''غلطانة'' للمعلم ''سعد لمجرد'' ،صورة لها مع النجم المغربي ''إيهاب أمير'' عبر حسابها على الفايسبوك و هما يستعدان لتظاهرة ''قفطان 2017'' و التي ستحتضنها مدينة مراكش.

و علقت ''لورا'' على الصورة قائلة:''الصورة جاءت في إطار التمرين و الاستعداد رفقة الفنان ايهاب أمير لتظاهرة قفطان2017 و التي ستبثها القناة الثانية ''.

الصورة حصدت عدد كبير من الاعجابات و التعاليق و التي تمنت للنجميين ظهورا و حظورا موفقا في هذه التظاهرة الثقافية.

و كانت لورا التي ربطتها علاقة صداقة سابقة بسعد لمجرد،نشرت فيديو سيلفي و هي تبارك للفنان المغربي سعد لمجرد إطلاق سراحه من خلال أغنيته الشهيرة ''غلطانة''.